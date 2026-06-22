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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

حریق گسترده در یک مرکز آموزشی در هند؛ دست‌کم ۱۴ نفر جان باختند+ فیلم

حریق گسترده در یک مرکز آموزشی در هند؛ دست‌کم ۱۴ نفر جان باختند+ فیلم

بر اثر وقوع حریق گسترده در یک مرکز آموزشی در هند، دست‌کم ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اثر وقوع حریقی گسترده در مرکز آموزشی و یک فروشگاه حیوانات خانگی در منطقه «علی‌گنجه لکهنو» در شمال هند، تا کنون کشته شدن دست کم ۱۴ نفر تأیید شده است.

براجش پاتاک، معاون وزیر ایالت اوتار پرادش، گفت: در آتش‌سوزی در یک مرکز آموزشی در ایالت اوتار پرادش هند، دست کم ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند. قربانیان عمدتاً دانش‌آموزان ۱۶ و ۱۷ ساله بودند که در زمان آتش‌سوزی در داخل ساختمان حضور داشتند.

در جریان این حادثه، تعدادی از محبوس‌ شدگان برای نجات جان خود از پنجره‌ها بیرون پریدند.

شمار کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد.

بسیاری از افراد پس از پریدن برای نجات جان خود به شدت زخمی‌شده‌اند.

کد مطلب 6868139

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