به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی تأمین ناوگان اتوبوسی مورد نیاز مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید و همچنین برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در مرزهای استان و پیش‌بینی حضور گسترده زائران، تمهیدات لازم برای مدیریت تردد و بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با وجود برگزاری مراسم در کربلا و نجف، پیش‌بینی می‌شود جمعیت قابل توجهی از مردم عراق برای حضور در مراسم تشییع از طریق مرزهای خوزستان تردد کنند، از این رو برنامه‌ریزی لازم برای جابه‌جایی مسافران و ساماندهی سفرها انجام شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به مدیریت تقاضای سفر بیان کرد: برای جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل انجام، پیش‌فروش بلیت در بازه زمانی مشخصی محدود خواهد شد تا در زمان‌های اوج ورود زائران به مرزها امکان استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان فراهم شود.

خسروی ادامه داد: علاوه بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از ظرفیت ناوگان شرکت‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی نیز برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم استفاده خواهد شد تا روند خدمات‌رسانی با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

وی از استقرار شرکت‌های مسافربری در مرزهای استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صدور صورت وضعیت برای مسافرانی که قصد تردد در خاک جمهوری اسلامی ایران را دارند و همچنین ساماندهی فعالیت ناوگان انجام خواهد شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به احتمال افزایش فعالیت ناوگان در این ایام عنوان کرد: با توجه به پیش‌بینی فعالیت گسترده ناوگان، احتمال کمبود راننده وجود دارد و در همین راستا استفاده از ظرفیت رانندگان بازنشسته و رانندگانی که سابقه فعالیت در بخش مسافری داشته‌اند در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی همچنین از استقرار میز خدمت در پایانه‌های مسافری استان خبر داد و گفت: برای پاسخگویی بهتر به مسافران و زائران، میز خدمت در پایانه‌های مسافری مستقر می‌شود تا امور مربوط به راهنمایی و خدمات‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پایان به برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس تحلیل آمار سال‌های گذشته، تعداد اتوبوس‌های مورد نیاز در روزهای مختلف مرزی برآورد شده و برنامه‌ریزی برای تأمین ناوگان در روزهای اوج تردد در حال انجام است.