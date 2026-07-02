پرواز مستقیم رشت-استانبول از ۲۰ تیر برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرحسینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها از برقراری پرواز مستقیم رشت–استانبول از ۲۰ تیرماه خبر داد و اظهار کرد: این مسیر یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بود که خوشبختانه پس از سال‌ها محقق شد.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای تعدادی از مسافران در هفته‌های نخست اجرای این مسیر به دلیل برخی مسائل عملیاتی، افزود: ضمن ابراز تأسف از این اتفاق، از همان ابتدا با همکاری استانداری گیلان و سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع را به طور جدی پیگیری کردیم تا مردم بیش از این متحمل مشکل نشوند.

مدیرکل فرودگاه رشت ادامه داد: نتیجه این پیگیری‌ها، برقراری پروازهای مستقیم رشت–استانبول توسط یک شرکت هواپیمایی از ۲۰ تیرماه است که در مرحله نخست هر هفته روزهای شنبه انجام خواهد شد و در صورت استقبال مسافران، به دو پرواز در هفته افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه هدف ما حفظ این مسیر به عنوان یک پرواز منظم، پایدار و قابل اعتماد برای مردم گیلان است، تصریح کرد: از هم‌استانی‌های عزیز و دفاتر خدمات مسافرتی درخواست می‌کنیم با حمایت از این مسیر، زمینه تداوم و توسعه آن را فراهم کنند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در پایان از حمایت استاندار گیلان، سازمان هواپیمایی کشوری و همه دستگاه‌های همراه در حفظ و توسعه پروازهای بین‌المللی فرودگاه رشت قدردانی کرد.