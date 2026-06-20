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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند از ۱۰ تا ۱۲ تیر برگزار می‌شود

کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند از ۱۰ تا ۱۲ تیر برگزار می‌شود

سازمان فائو کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند را بر پایه استفاده از داده‌ها و فناوری برای سیستم‌های کشاورزی- غذایی پایدار از ۱۰ تا ۱۲ تیر ماه امسال برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند از روز نخست جولای تا ۳ جولای ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، پخش مستقیم کنفرانس جهانی هوشمند و رویدادهای جانبی آن از تلویزیون اینترنتی سازمان فائو انجام می‌شود.

براساس این گزارش، این کنفرانس سه روزه، ضمن نمایش نوآوری‌های عملی که کارآفرینی جوانان و زنان و مهارت‌های دیجیتال را ارتقا می‌دهد، به بررسی راه‌های مقیاس‌پذیری سیستم‌های کشاورزی هوشمند خواهد پرداخت.

در این کنفرانس همچنین اولویت‌های سیاست‌گذاری، همکاری و سرمایه‌گذاری برای حمایت از راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و سازگار با شرایط، به ویژه برای کشاورزان خرده‌پا، شناسایی خواهد شد.

سیستم‌های کشاورزی هوشمند بر بهبود مدیریت سیستم‌های تولید کشاورزی - غذایی از طریق شیوه‌های پایدار، استفاده کارآمد از نهاده‌ها و مدیریت منابع تمرکز دارند. داده‌ها، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و ابزارهای دقیق، از تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و مدیریت پیشرفته مزرعه پشتیبانی می‌کنند. این شامل بهینه‌سازی استفاده از آب، کود، آفت‌کش‌ها، انرژی و سایر نهاده‌ها و در عین حال تقویت سلامت خاک، زمین و اکوسیستم در چارچوب این کنفرانس مطرح می‌شود.

این کنفرانس سه روزه، ذینفعان از سراسر جهان، از جمله اعضای فائو، سیاست‌گذاران، شرکای توسعه و نمایندگانی از بخش خصوصی، تحقیقات و دانشگاه‌ها، جامعه مدنی، جوانان و سازمان‌های کشاورزان را گرد هم خواهد آورد.

براساس این گزارش «بررسی شرایط و محدودیت‌های کلیدی برای مقیاس‌پذیری سیستم‌های کشاورزی هوشمند، از جمله اکوسیستم‌های داده، ظرفیت تجزیه و تحلیل، چارچوب‌های حاکمیتی و نظارتی، توسعه و انتقال فناوری، خدمات مشاوره‌ای و هماهنگی نهادی که بر پذیرش در مقیاس تاثیر می‌گذارند»؛ «نمایش تجربیات عملی، نوآوری‌ها و بهترین شیوه‌ها در مواردی که کاربرد داده‌ها و تجزیه و تحلیل، مدل‌ها و خدمات هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، سیستم‌های تولید کشاورزی را تقویت می‌کند، بهبود بهره‌وری ورودی، مدیریت خاک و آب و پایداری کلی»؛ «اولویت‌بندی مشارکت و کارآفرینی جوانان و زنان به عنوان یک ستون اصلی با تمرکز بر توسعه مهارت‌ها و نوآوری که شکاف دیجیتال را از بین می‌برد و مشارکت کامل در جامعه و اقتصاد دیجیتال امروز را ممکن می‌سازد.» از جمله اهداف کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند است.

از دیدگاه سازمان فائو، کشاورزی هوشمند دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و کشاورزان با فشارهای فزاینده‌ای از سوی تغییرات اقلیمی، تخریب خاک و آب، افزایش هزینه‌های ورودی و محدودیت‌های نیروی کار مواجه هستند. کشاورزی هوشمند از طریق داده‌های به موقع، پشتیبانی فناوری، مداخلات دقیق و اتوماسیون، راه‌حل‌هایی را ارایه می‌دهد که تصمیم‌گیری و بهره‌وری کشاورزی را بهبود می‌بخشد.

فائو معتقد است کشاورزی هوشمند نیازمند سیاست‌ها، نهادها و مشارکت‌های قوی است و گسترش کشاورزی هوشمند به استراتژی‌های ملی منسجم، حاکمیت مؤثر، نهادهای قوی و اقدامات هماهنگ بین دولت‌ها، بخش خصوصی، مؤسسات تحقیقاتی و سازمان‌های کشاورزان بستگی دارد.

براساس دیدگاه فائو، کشاورزی هوشمند باید فراگیر و کشاورز-محور باشد و سیستم‌ها و شیوه‌ها باید از کشاورزان خانوادگی و تولیدکنندگان کوچک حمایت کنند، همچنین زنان و جوانان را توانمند سازند و دسترسی عادلانه به مهارت‌ها، امور مالی، فناوری‌ها و بازارها را تضمین کنند تا هیچ‌کس عقب نماند.

از سوی دیگر فناوری باید با زراعت، منابع طبیعی و زمینه‌های محلی همکاری کند، زیرا کشاورزی هوشمند تنها زمانی موثر واقع می‌شود که فناوری‌ها با شیوه‌های درست زراعی، مدیریت کارآمد خاک و آب، دانش محلی و راه‌حل‌های سازگار با شرایط متنوع کشاورزی-زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی ترکیب شوند.

سازمان فائو بر گسترش کشاورزی هوشمند از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اکوسیستم‌های نوآوری تاکید دارد.

کد مطلب 6865605

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