به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند از روز نخست جولای تا ۳ جولای ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، پخش مستقیم کنفرانس جهانی هوشمند و رویدادهای جانبی آن از تلویزیون اینترنتی سازمان فائو انجام می‌شود.

براساس این گزارش، این کنفرانس سه روزه، ضمن نمایش نوآوری‌های عملی که کارآفرینی جوانان و زنان و مهارت‌های دیجیتال را ارتقا می‌دهد، به بررسی راه‌های مقیاس‌پذیری سیستم‌های کشاورزی هوشمند خواهد پرداخت.

در این کنفرانس همچنین اولویت‌های سیاست‌گذاری، همکاری و سرمایه‌گذاری برای حمایت از راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و سازگار با شرایط، به ویژه برای کشاورزان خرده‌پا، شناسایی خواهد شد.

سیستم‌های کشاورزی هوشمند بر بهبود مدیریت سیستم‌های تولید کشاورزی - غذایی از طریق شیوه‌های پایدار، استفاده کارآمد از نهاده‌ها و مدیریت منابع تمرکز دارند. داده‌ها، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و ابزارهای دقیق، از تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و مدیریت پیشرفته مزرعه پشتیبانی می‌کنند. این شامل بهینه‌سازی استفاده از آب، کود، آفت‌کش‌ها، انرژی و سایر نهاده‌ها و در عین حال تقویت سلامت خاک، زمین و اکوسیستم در چارچوب این کنفرانس مطرح می‌شود.

این کنفرانس سه روزه، ذینفعان از سراسر جهان، از جمله اعضای فائو، سیاست‌گذاران، شرکای توسعه و نمایندگانی از بخش خصوصی، تحقیقات و دانشگاه‌ها، جامعه مدنی، جوانان و سازمان‌های کشاورزان را گرد هم خواهد آورد.

براساس این گزارش «بررسی شرایط و محدودیت‌های کلیدی برای مقیاس‌پذیری سیستم‌های کشاورزی هوشمند، از جمله اکوسیستم‌های داده، ظرفیت تجزیه و تحلیل، چارچوب‌های حاکمیتی و نظارتی، توسعه و انتقال فناوری، خدمات مشاوره‌ای و هماهنگی نهادی که بر پذیرش در مقیاس تاثیر می‌گذارند»؛ «نمایش تجربیات عملی، نوآوری‌ها و بهترین شیوه‌ها در مواردی که کاربرد داده‌ها و تجزیه و تحلیل، مدل‌ها و خدمات هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، سیستم‌های تولید کشاورزی را تقویت می‌کند، بهبود بهره‌وری ورودی، مدیریت خاک و آب و پایداری کلی»؛ «اولویت‌بندی مشارکت و کارآفرینی جوانان و زنان به عنوان یک ستون اصلی با تمرکز بر توسعه مهارت‌ها و نوآوری که شکاف دیجیتال را از بین می‌برد و مشارکت کامل در جامعه و اقتصاد دیجیتال امروز را ممکن می‌سازد.» از جمله اهداف کنفرانس جهانی کشاورزی هوشمند است.

از دیدگاه سازمان فائو، کشاورزی هوشمند دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و کشاورزان با فشارهای فزاینده‌ای از سوی تغییرات اقلیمی، تخریب خاک و آب، افزایش هزینه‌های ورودی و محدودیت‌های نیروی کار مواجه هستند. کشاورزی هوشمند از طریق داده‌های به موقع، پشتیبانی فناوری، مداخلات دقیق و اتوماسیون، راه‌حل‌هایی را ارایه می‌دهد که تصمیم‌گیری و بهره‌وری کشاورزی را بهبود می‌بخشد.

فائو معتقد است کشاورزی هوشمند نیازمند سیاست‌ها، نهادها و مشارکت‌های قوی است و گسترش کشاورزی هوشمند به استراتژی‌های ملی منسجم، حاکمیت مؤثر، نهادهای قوی و اقدامات هماهنگ بین دولت‌ها، بخش خصوصی، مؤسسات تحقیقاتی و سازمان‌های کشاورزان بستگی دارد.

براساس دیدگاه فائو، کشاورزی هوشمند باید فراگیر و کشاورز-محور باشد و سیستم‌ها و شیوه‌ها باید از کشاورزان خانوادگی و تولیدکنندگان کوچک حمایت کنند، همچنین زنان و جوانان را توانمند سازند و دسترسی عادلانه به مهارت‌ها، امور مالی، فناوری‌ها و بازارها را تضمین کنند تا هیچ‌کس عقب نماند.

از سوی دیگر فناوری باید با زراعت، منابع طبیعی و زمینه‌های محلی همکاری کند، زیرا کشاورزی هوشمند تنها زمانی موثر واقع می‌شود که فناوری‌ها با شیوه‌های درست زراعی، مدیریت کارآمد خاک و آب، دانش محلی و راه‌حل‌های سازگار با شرایط متنوع کشاورزی-زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی ترکیب شوند.

سازمان فائو بر گسترش کشاورزی هوشمند از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اکوسیستم‌های نوآوری تاکید دارد.