سعید غلامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ اظهار کرد: دشمن وقتی در میدان تقابل مستقیم و تحقق اهداف خود ناکام میماند، تلاش میکند فشار را از مسیر اقتصاد، زیرساختها و معیشت مردم دنبال کند و در چنین شرایطی، هوشیاری عمومی و مدیریت مصرف یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی افزود: امروز همه اقشار جامعه از مردم گرفته تا دستگاههای اجرایی، اصناف، تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی باید بپذیرند که صرفهجویی فقط یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک مسئولیت ملی در قبال کشور و نسلهای آینده است.
غلامی زاده تصریح کرد: اگر بخواهیم در برابر جنگ اقتصادی دشمن ایستادگی کنیم باید از هدررفت منابع جلوگیری شود زیرا زیادهروی در انرژی، آب، سوخت و کالاهای اساسی به معنای تضعیف ظرفیت داخلی کشور است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر بارها درباره لزوم اصلاح الگوی مصرف هشدار داده شده اما امروز این موضوع از یک بحث مدیریتی فراتر رفته و به یک مطالبه فوری برای حفظ ثبات اقتصادی و خدمات عمومی تبدیل شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: در حوزه برق و انرژی، مصرف بیرویه فشار زیادی بر شبکه وارد میکند و این در حالی است که با اقدامات سادهای مانند خاموش کردن وسایل غیرضروری، کاهش مصرف در ساعات اوج و استفاده درست از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی میتوان بخش مهمی از این فشار را کاهش داد.
وی عنوان کرد: ادارات باید در خط مقدم صرفهجویی قرار گیرند و مردم زمانی همکاری بیشتری خواهند داشت که ببینند دستگاههای دولتی خود به صورت دقیق و مسئولانه به اصول مدیریت مصرف پایبند هستند.
غلامی زاده گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی نیز لازم است با نگاه بهرهورانه، مصرف انرژی و مواد اولیه را مدیریت کنند زیرا کاهش اتلاف در این بخشها، هم به استمرار تولید کمک میکند و هم از فشار مضاعف بر منابع کشور میکاهد.
وی افزود: بازار، اصناف و مراکز تجاری نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و باید با پرهیز از مصارف غیرضروری، در همراهی با سیاستهای ملی مدیریت مصرف مشارکت فعال داشته باشند.
داغری با اشاره به نقش خانوادهها اظهار کرد: صرفهجویی از خانه آغاز میشود و اگر خانوادهها در مصرف آب، برق، گاز و مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشند، آثار آن در سطح کلان اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
وی تأکید کرد: مردم ایران بارها در بزنگاههای تاریخی نشان دادهاند که در کنار کشور خود میایستند و امروز نیز با همدلی، انضباط مصرف و حمایت از تولید داخلی میتوانند نقشه دشمن برای ایجاد فشار و نارضایتی را خنثی کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: صرفهجویی در شرایط فعلی، بخشی از مقاومت ملی است و هر اقدامی برای حفظ منابع کشور، در واقع کمک به ثبات اقتصادی، پایداری خدمات و تقویت اقتدار ایران خواهد بود.
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