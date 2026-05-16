ضرورت اصلاح الگوی نامناسب مصرف؛ ادارات پیشگام باشند

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور پس از تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی اظهار کرد: دشمنان ملت ایران پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی، تمرکز خود را بر ایجاد فشار اقتصادی و آسیب به زیرساخت‌های کشور قرار داده‌اند اما ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها با انسجام و همبستگی ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت صحیح منابع نیاز دارد و صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود زیرا هر میزان مصرف‌های غیرضروری کاهش پیدا کند، توان کشور برای عبور از مشکلات و فشارهای خارجی افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه انرژی ناشی از الگوی نامناسب مصرف است و اگر در مصرف برق، آب، گاز و سوخت مدیریت بهتری صورت گیرد، بسیاری از ناترازی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردم ایران در تمام بحران‌ها همراه نظام و کشور بوده‌اند و امروز نیز انتظار می‌رود همان روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در حوزه مصرف و صرفه‌جویی دیده شود.

موسوی‌زاده بیان کرد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید پیشگام اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی باشند و کاهش مصرف برق در ساعات اوج، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی باید به صورت جدی دنبال شود.

وی عنوان کرد: صنایع و واحدهای تولیدی نیز می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر، نقش مؤثری در کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور ایفا کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش اصناف و مراکز تجاری گفت: بازار، مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی باید همکاری لازم را در مدیریت مصرف انرژی داشته باشند زیرا استمرار خدمات و پایداری شبکه‌های انرژی نیازمند مشارکت همگانی است.

وی افزود: خانواده‌ها نیز در این مسیر مسئولیت مهمی دارند و آموزش فرزندان برای جلوگیری از اسراف و استفاده درست از امکانات می‌تواند آثار بلندمدتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

موسوی‌زاده تأکید کرد: دشمن به دنبال این است که از طریق فشار اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهد اما ملت ایران با وحدت، همدلی و رعایت اصول صرفه‌جویی می‌توانند این توطئه‌ها را بی‌اثر کنند.

وی گفت: امروز صرفه‌جویی فقط یک توصیه اقتصادی نیست بلکه یک وظیفه ملی و اجتماعی برای حفظ منافع کشور، حمایت از تولید داخلی و تقویت مقاومت اقتصادی ایران محسوب می‌شود.