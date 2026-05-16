۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

جهاد صرفه جویی- ۳۴

ضرورت اصلاح الگوی نامناسب مصرف؛ ادارات پیشگام باشند

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار برای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان است.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور پس از تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی اظهار کرد: دشمنان ملت ایران پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی، تمرکز خود را بر ایجاد فشار اقتصادی و آسیب به زیرساخت‌های کشور قرار داده‌اند اما ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها با انسجام و همبستگی ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت صحیح منابع نیاز دارد و صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود زیرا هر میزان مصرف‌های غیرضروری کاهش پیدا کند، توان کشور برای عبور از مشکلات و فشارهای خارجی افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه انرژی ناشی از الگوی نامناسب مصرف است و اگر در مصرف برق، آب، گاز و سوخت مدیریت بهتری صورت گیرد، بسیاری از ناترازی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردم ایران در تمام بحران‌ها همراه نظام و کشور بوده‌اند و امروز نیز انتظار می‌رود همان روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در حوزه مصرف و صرفه‌جویی دیده شود.

موسوی‌زاده بیان کرد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید پیشگام اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی باشند و کاهش مصرف برق در ساعات اوج، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی باید به صورت جدی دنبال شود.

وی عنوان کرد: صنایع و واحدهای تولیدی نیز می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر، نقش مؤثری در کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور ایفا کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش اصناف و مراکز تجاری گفت: بازار، مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی باید همکاری لازم را در مدیریت مصرف انرژی داشته باشند زیرا استمرار خدمات و پایداری شبکه‌های انرژی نیازمند مشارکت همگانی است.

وی افزود: خانواده‌ها نیز در این مسیر مسئولیت مهمی دارند و آموزش فرزندان برای جلوگیری از اسراف و استفاده درست از امکانات می‌تواند آثار بلندمدتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

موسوی‌زاده تأکید کرد: دشمن به دنبال این است که از طریق فشار اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهد اما ملت ایران با وحدت، همدلی و رعایت اصول صرفه‌جویی می‌توانند این توطئه‌ها را بی‌اثر کنند.

وی گفت: امروز صرفه‌جویی فقط یک توصیه اقتصادی نیست بلکه یک وظیفه ملی و اجتماعی برای حفظ منافع کشور، حمایت از تولید داخلی و تقویت مقاومت اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6830495

