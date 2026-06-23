بیانیه اتحادیه عرب درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشست اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه در امان پایتخت اردن با استقبال این کشورها از تفاهم ایران و آمریکا به پایان رسید.
ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در امان گفت: ما در این جنگ طرف نبودیم و نمیخواستیم این جنگ آغاز شود. ما همیشه میگفتیم که خواهان روابط خوب با ایران هستیم و همچنان خواهان روابط خوب با ایران هستیم.
وی افزود: برای رسیدن به این روابط، باید تمام دلایل تنشهای قبلی، برطرف شود.
الصفدی با تاکید بر اینکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه عرب از تفاهمنامه ین ایران و آمریکا استقبال میکنند، بر لزوم پیشرفت آن تا رسیدن به یک راهحل جامع برای این بحران که تمام دلایل تنش در دوره گذشته را برطرف کند، تأکید کرد.
وی افزود: برای اینکه منطقه ما از امنیت و ثبات برخوردار شود، باید صریح باشیم و تمام دلایل تنشهای قبلی را برطرف کنیم.
از سوی دیگر، عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین تأکید کرد که تفاهمنامه گامی مهم برای تقویت صلح و ثبات منطقهای است. وی بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد آن برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جلوگیری از پیامدهای درگیریها و جنگهای ویرانگر در منطقه و به کارگیری تلاشها برای برقراری صلح، توسعه و شکوفایی تأکید کرد.
الزیانی گفت که هدف، دستیابی به امنیت، ثبات و صلح برای همه مردم منطقه است.
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