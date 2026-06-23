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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

بیانیه اتحادیه عرب درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا 

بیانیه اتحادیه عرب درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا 

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشست اتحادیه عرب در سطح وزرای خارجه در امان پایتخت اردن با استقبال این کشورها از تفاهم ایران و آمریکا به پایان رسید.

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در امان گفت: ما در این جنگ طرف نبودیم و نمی‌خواستیم این جنگ آغاز شود. ما همیشه می‌گفتیم که خواهان روابط خوب با ایران هستیم و همچنان خواهان روابط خوب با ایران هستیم.

وی افزود: برای رسیدن به این روابط، باید تمام دلایل تنش‌های قبلی، برطرف شود.

الصفدی با تاکید بر اینکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه عرب از تفاهم‌نامه ین ایران و آمریکا استقبال می‌کنند، بر لزوم پیشرفت آن تا رسیدن به یک راه‌حل جامع برای این بحران که تمام دلایل تنش در دوره گذشته را برطرف کند، تأکید کرد.

وی افزود: برای اینکه منطقه ما از امنیت و ثبات برخوردار شود، باید صریح باشیم و تمام دلایل تنش‌های قبلی را برطرف کنیم.

از سوی دیگر، عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین تأکید کرد که تفاهم‌نامه گامی مهم برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای است. وی بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد آن برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از پیامدهای درگیری‌ها و جنگ‌های ویرانگر در منطقه و به کارگیری تلاش‌ها برای برقراری صلح، توسعه و شکوفایی تأکید کرد.

الزیانی گفت که هدف، دستیابی به امنیت، ثبات و صلح برای همه مردم منطقه است.

کد مطلب 6868673

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