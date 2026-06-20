رسانه صهیونیست: واشنگتن به دنبال یافتن جایگزینی برای نتانیاهو است 

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که برخی طرفها در دولت آمریکا روابط بسیار نزدیکی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دارند، به دنبال برقراری ارتباط با احزاب مخالف کابینه رژیم صهیونیستی به ویژه گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد کل ارتش و نفتالی بنت نخستوزیر سابق اسرائیل هستند.
این اقدام در چارچوب تلاش واشنگتن برای یافتن جایگزینهای سیاسی برای نتانیاهو در پی آنچه که این رسانه صهیونیستی آن را «شکاف در روابط بین دولت دونالد ترامپ و نتانیاهو» توصیف کرده، صورت میگیرد. این شبکه صهیونیستی مدعی است که این شکاف به دلیل مخالفت تل آویو با تفاهمنامهای است که واشنگتن با تهران امضا کرده است.
کانال ۱۲ اسرائیل میافزاید که ارزیابیهای برخی شخصیت ها در دولت آمریکا نشان میدهد که احتمال زیادی برای تغییر کابینه در رژیم اسرائیل وجود دارد و واشنگتن این موضوع را دلیلی موجه برای ایجاد پلها و تفاهمات اضافی برای دوران پس از نتانیاهو میداند.
به ادعای این رسانه صهیونیستی، این تحولات همزمان با افزایش تنشها بین کاخ سفید و کابینه نتانیاهو رخ میدهد. این گزارش میافزاید که واشنگتن میخواهد بر اساس تفاهم با ایران، وارد مذاکره ۶۰ روزه با این کشور برای رسیدن به یک توافق گستردهتر شود، در حالی که تلآویو نگران است که این توافق دست تل آویو را در لبنان ببندد و پروندههایی را که تل آویو آن را حیاتی میداند، از جمله برنامه هستهای ایران و موشکهای بالستیک، به تعویق اندازد.
این تفاهمنامه خواستار توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، و بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران، همراه با رفع تدریجی تحریمها از صادرات نفت آن است.
جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به شدت از مقامات رژیم صهیونیستی که مخالف توافق واشنگتن با تهران عمل کردهاند، انتقاد کرده و واکنش تل آویو را «وحشت عجیب» توصیف کرد. وی به کابینه بنیامین نتانیاهو یادآوری کرد که آنها نمیتوانند «تنها متحد قدرتمند» باقیمانده خود در جهان را مورد حمله قرار دهند.
روزنامه واشنگتن پست دیروز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به دولت ترامپ هشدار دادهاند که نتانیاهو ممکن است اقداماتی را انجام دهد که تلاشها برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار با ایران را تضعیف کند.
این روزنامه توضیح داد که گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهد که تلآویو مصمم به ادامه عملیات نظامی علیه حزبالله در لبنان است، که با بند اساسی در توافق که خواستار توقف حملات در آنجا است، در تضاد است.
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