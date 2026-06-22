به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک فرخی، در اجلاس کشوری مدیران مبارزه با بیماری‌های واگیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به تابعیت افراد، خدمات سلامت را در اختیار همه ساکنان کشور قرار می‌دهد و این رویکرد علاوه بر جنبه‌های انسانی، از منظر بهداشت عمومی نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه بیماری‌های واگیر محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند، افزود: اگر جمعیتی از خدمات بهداشتی و مراقبتی محروم شوند، پیامدهای آن متوجه کل جامعه خواهد شد. به همین دلیل در شبکه بهداشت کشور خدمات مورد نیاز اتباع نیز همانند شهروندان ایرانی ارائه می‌شود.

فرخی تصریح کرد: در روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی نیز مشابه سایر شهروندان ارائه می‌شود و این رویکرد بخشی از سیاست‌های نظام سلامت در راستای حفظ سلامت عمومی است.