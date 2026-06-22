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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

خدمات سلامت در ایران بدون توجه به تابعیت افراد ارائه می‌شود

خدمات سلامت در ایران بدون توجه به تابعیت افراد ارائه می‌شود

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت بدون توجه به تابعیت افراد، خدمات سلامت را در اختیار همه ساکنان کشور قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک فرخی، در اجلاس کشوری مدیران مبارزه با بیماری‌های واگیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به تابعیت افراد، خدمات سلامت را در اختیار همه ساکنان کشور قرار می‌دهد و این رویکرد علاوه بر جنبه‌های انسانی، از منظر بهداشت عمومی نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه بیماری‌های واگیر محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند، افزود: اگر جمعیتی از خدمات بهداشتی و مراقبتی محروم شوند، پیامدهای آن متوجه کل جامعه خواهد شد. به همین دلیل در شبکه بهداشت کشور خدمات مورد نیاز اتباع نیز همانند شهروندان ایرانی ارائه می‌شود.

فرخی تصریح کرد: در روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی نیز مشابه سایر شهروندان ارائه می‌شود و این رویکرد بخشی از سیاست‌های نظام سلامت در راستای حفظ سلامت عمومی است.

کد مطلب 6868258
حبیب احسنی پور

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