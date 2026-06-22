به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،شامگاه دوشنبه، در نشست هماهنگی کمیته‌های اجرایی مراسم وداع و تشییع، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار کرد: عظمت و جایگاه این مراسم ایجاب می‌کند همه ظرفیت‌های دولتی، عمومی، مردمی و خصوصی با روحیه‌ای جهادی و در سایه وحدت و همدلی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه تهران در روزهای برگزاری این مراسم میزبان مردم و زائرانی از سراسر کشور خواهد بود، افزود: مسئولیت مدیریت استان تنها به اجرای یک برنامه محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه حضور آرام، ایمن و منظم مردم و ارائه خدمات شایسته به آنان فراهم شود.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت حرکت همه دستگاه‌ها در چارچوب ساختار واحد ستاد برگزاری مراسم، عنوان کرد: همه مجموعه‌ها فارغ از مرزبندی‌های سازمانی در جایگاه خادمان مردم قرار دارند و باید امکانات، نیروی انسانی و ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی مطلوب به کار گیرند.

معتمدیان همچنین بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای مأموریت‌ها و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان کمیته‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات شهری، امدادی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی ارائه کردند و آخرین هماهنگی‌های لازم برای تکمیل برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، مراکز فرهنگی و ورزشی و سایر امکانات عمومی برای خدمت‌رسانی به زائران و تسهیل حضور آنان در مراسم تأکید شد.