https://mehrnews.com/x3cpCB ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰ کد مطلب 6868309 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰ عزاداری روز هشتم ماه محرم در هیئت انصارالحسین(ع) کاشان کاشان - مراسم عزاداری روز هشتم ماه محرم در هیئت انصارالحسین(ع) میدان امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد. دریافت 20 MB کد مطلب 6868309 کپی شد مطالب مرتبط هیئتی ۳۵ ساله که با نذر مادری برای فرزند بیمارش شکل گرفت به عشق امام حسین(ع) هنرمان را خرج پرچمهای هیئتی کردیم عزاداری شب هشتم محرم در هیات مکتب الزهرا(س) اهواز مراسم عزاداری شب هشتم محرم در بجنورد برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر کاشان هیئات
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