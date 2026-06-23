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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

عزاداری روز هشتم ماه محرم در هیئت انصارالحسین(ع) کاشان

عزاداری روز هشتم ماه محرم در هیئت انصارالحسین(ع) کاشان

کاشان - مراسم عزاداری روز هشتم ماه محرم در هیئت انصارالحسین(ع) میدان امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6868309

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