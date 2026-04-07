به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به «سوق یافتن وضعیت منطقه به سمت پیامدهایی بیسابقه» هشدار داد و تأکید کرد که سرسختی در مواضع میتواند به سناریوهای فاجعهباری منجر شود که هیچ طرفی از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.
وی بر ضرورت مسئولیتپذیری همه طرفها در این مقطع حساس تأکید کرد و گفت باید برای دور نگه داشتن منطقه از فاجعههایی که آثار آن بیتردید سالها ادامه خواهد داشت، تلاش شود.
دبیرکل اتحادیه عرب بدون اشاره به تجاوزات گسترده صهیونیستی آمریکایی علیه ایران که جنایت جنگی محسوب میشود، خاطرنشان کرد که سقف مطالبات در هر دو سوی آمریکایی و ایرانی به گونهای نیست که احتمال رسیدن به یک سازش را افزایش دهد.
وی از میانجیها خواست با هر راه ممکن برای کاهش فاصله میان مواضع طرفین تلاش کنند تا اوضاع بهبود یابد و کل منطقه از پیامدهای ویرانی و تخریب مصون بماند.
