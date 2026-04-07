  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

هشدار دبیر کل اتحادیه عرب درباره سناریوهای فاجعه‌بار

دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها در این مقطع حساس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به «سوق یافتن وضعیت منطقه به سمت پیامدهایی بی‌سابقه» هشدار داد و تأکید کرد که سرسختی در مواضع می‌تواند به سناریوهای فاجعه‌باری منجر شود که هیچ طرفی از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.

وی بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها در این مقطع حساس تأکید کرد و گفت باید برای دور نگه داشتن منطقه از فاجعه‌هایی که آثار آن بی‌تردید سال‌ها ادامه خواهد داشت، تلاش شود.

دبیرکل اتحادیه عرب بدون اشاره به تجاوزات گسترده صهیونیستی آمریکایی علیه ایران که جنایت جنگی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد که سقف مطالبات در هر دو سوی آمریکایی و ایرانی به گونه‌ای نیست که احتمال رسیدن به یک سازش را افزایش دهد.

وی از میانجی‌ها خواست با هر راه ممکن برای کاهش فاصله میان مواضع طرفین تلاش کنند تا اوضاع بهبود یابد و کل منطقه از پیامدهای ویرانی و تخریب مصون بماند.

کد مطلب 6794523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شماها از حمایت و همکاری اربابتان شغال کله زرد روانی و سادیسمی دست بردارید و به دامان ایران بزرگ پناه بیاورید که عزت و احترام انسانی و جهانی پیدا کنید
    • منصور IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      نوکری حکام عربی باعث شد که ترامپ هوای کدخدایی کند وگرنه ایرانی ها همراه سگ شون به ترامپ غذا نمیدن....

