https://mehrnews.com/x3cpDM ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ کد مطلب 6868367 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن ساوه- در این ویدئو حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6868367 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور اراکیها درصد و چهاردهمین شب لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب تجمعات شبانه و بیعت مردم خمین در شب هفتم محرم حماسه حضور محلاتیها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم برچسبها محلات تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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