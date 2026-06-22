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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵

حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن

حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن

ساوه- در این ویدئو حضور پرشور مردم ساوه در شب صد و چهاردهم دفاع از وطن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6868367

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