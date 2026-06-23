به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری هیئت ثارالله قم با اشاره به دو جریان اصلی شکلدهنده تاریخ بشر اظهار کرد: از آغاز تاریخ تاکنون، دو جبهه در برابر یکدیگر قرار داشتهاند که یکی بر محور عبودیت و بندگی خدای متعال و دیگری بر پایه استکبار و سرپیچی از فرمان الهی شکل گرفته است.
وی افزود: محور اصلی نزاع میان این دو جبهه، مسئله پرستش است و اختلاف آنها صرفاً بر سر مسائل ظاهری یا سیاسی نیست بلکه ریشه در پذیرش ربوبیت الهی یا انکار آن دارد و همه انبیای الهی مردم را به توحید و بندگی خدا دعوت کردهاند و در مقابل، جریانهای استکباری نیز همواره انسانها را به پرستش دنیا و غیر خدا فراخواندهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این دو جریان به تدریج دو نوع حیات متفاوت را در عالم پدید میآورند، تصریح کرد: یک جریان به سوی حیات اخروی و دارالحیوان حرکت میکند و جریان دیگر در محدوده حیات دنیا باقی میماند و هر یک از این دو مسیر دارای امام، اخلاق، رزق، اهداف و سبک زندگی خاص خود هستند و نمیتوان تفاوت آنها را صرفاً در برخی اعمال عبادی خلاصه کرد.
وی ادامه داد: جامعهای که بر محور توحید شکل میگیرد در همه شئون خود رنگ الهی دارد و جامعهای که بر محور دنیاپرستی بنا میشود نیز تمام مناسبات خود را بر اساس همان جهتگیری تنظیم میکند.
عاشورا صحنه آشکار شدن صفوف انسانهاست
میرباقری با اشاره به اختلاط ظاهری جبهههای حق و باطل در دنیا گفت: سنت الهی بر این قرار گرفته که مؤمنان و کافران در این دنیا در کنار یکدیگر زندگی کنند و همین اختلاط، زمینه امتحان، رشد و تکامل را فراهم میسازد.
وی افزود: اگر این جداسازی از ابتدا به صورت کامل انجام میشد، میدان ابتلاء و رشد شکل نمیگرفت اما خداوند متعال در طول تاریخ و از طریق حوادث و امتحانات، به تدریج صفوف را از یکدیگر جدا میکند.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در عصر ظهور نیز مرحلهای از این تفکیک محقق خواهد شد و نفوذ جبهه باطل در جامعه مؤمنان به پایان میرسد، اما پیش از آن، این دو جبهه در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر درگیر هستند.
وی با بیان اینکه این درگیری محدود به حوزه اعتقادات نیست، اظهار کرد: تمام ابعاد زندگی انسانها تحت تأثیر این تقابل قرار دارد و هر یک از دو جبهه در تلاش هستند تا طرح و الگوی زندگی خود را بر جامعه بشری حاکم کنند.
مؤمن ممکن است بلغزد اما اهل اصرار بر گناه نیست
میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایات اهل بیت (ع) درباره مسئله لغزش مؤمنان گفت: طبیعت مؤمن بر گناه استوار نیست و میل ذاتی او به نافرمانی خداوند تعلق ندارد اما در شرایط اختلاط جبههها ممکن است گرفتار لغزش شود.
وی افزود: تفاوت اساسی مؤمن با اهل باطل در این است که پس از ارتکاب خطا، از عمل خود ناراحت میشود و به سرعت به سوی توبه و استغفار بازمیگردد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات قرآن کریم درباره متقین بیان کرد: اهل تقوا کسانی هستند که در سختی و راحتی انفاق میکنند، خشم خود را فرو میبرند، اهل گذشت هستند و اگر دچار خطا شوند فوراً به یاد خدا افتاده و در مسیر جبران گام برمیدارند.
وی ادامه داد: مؤمن ممکن است بر اثر تأثیرپذیری از فضای پیرامون دچار لغزش شود اما بر گناه اصرار نمیورزد و همین بازگشت سریع به سوی خداوند، نشانه زنده بودن ایمان در وجود او است.
سنت الهی بر خالصسازی جبهه مؤمنان استوار است
میرباقری با اشاره به مفهوم تفکیک در آموزههای قرآنی گفت: خداوند متعال در یک فرآیند تدریجی، صفوف حق و باطل را از یکدیگر جدا میکند و این جداسازی از طریق امتحانها و ابتلائات بزرگ تحقق مییابد.
وی افزود: جنگ احد، احزاب، عاشورا و سایر صحنههای بزرگ تاریخ اسلام نمونههایی از این سنت الهی هستند که در آنها حقیقت افراد آشکار و مرزهای ایمان و نفاق نمایان میشود.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: بسیاری از افراد در شرایط عادی خود را همراه جبهه حق معرفی میکنند اما هنگامی که میدان امتحان سخت میشود، حقیقت درونی آنان آشکار میگردد و صفوف از یکدیگر متمایز میشوند.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین تقابل تاریخی جریان ایمان و استکبار، عاشورا را یکی از مهمترین عرصههای تفکیک صفوف حق و باطل دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری هیئت ثارالله قم با اشاره به دو جریان اصلی شکلدهنده تاریخ بشر اظهار کرد: از آغاز تاریخ تاکنون، دو جبهه در برابر یکدیگر قرار داشتهاند که یکی بر محور عبودیت و بندگی خدای متعال و دیگری بر پایه استکبار و سرپیچی از فرمان الهی شکل گرفته است.
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