پیش بینی هواشناسی هرمزگان دوم تیر ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق خودداری شود.

وی افزود: دریا به ویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز متلاطم است و بیشینه سرعت باد در این مناطق به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای آمد و شد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته ادامه دارد. به لحاظ دمایی در این مدت با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.