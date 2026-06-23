به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری در نشست با مدیران کمیته امداد در اردبیل، اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی سخت همراه با تورم بالا، خانوادههای نیازمند بهویژه آسیبپذیر با چالشها و دغدغههای جدی روبرو هستند، چرا که تأمین معاش سخت و بسیار دشوار شده است.
وی افزود: دولت قرار است تا رقم کالابرگ سه دهک پایین جامعه را در کنار خانوادههای با سه فرزند و بیشتر افزایش داده و به نوعی میزان کالابرگ را به یک میلیون تومان ارتقا دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و نمین در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار این امر، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات بانکها نیز برای کمک و همراهی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد مورد توجه است تا حمایت از اشتغالها نیز به صورت گسترده انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ به دلیل تورم فعلی ناچیز است و این رقم قطعا در ماههای آینده افزایش پیدا میکند.
بدری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از هر حمایتی در کنار خانوادههای نیازمند قصور و کوتاهی نکرده و در موقعیتهای مختلف تلاش کرده تا مبلغ پرداختی ماهانه خانوادههای تحت پوشش در نهادهای حمایتی افزایش پیدا کند.
وی به ظرفیت دستنخورده شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: نظاممند کردن مسئولیت اجتماعی این شرکتها بسیار مهم و اساسی است.
بدری تأکید کرد: بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجههای عمومی است و باید با سیاستگذاری دولت و مجلس، بخشی از این منابع برای حمایت از مددجویان، بهویژه در استان اردبیل، به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد: این آمار که ۱۰ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند، قابل قبول نیست و باید هرچه سریعتر دامنه حمایت و همراهی خانوادههای نیازمند و تحت پوشش ارتقا یافته و به نوعی وضعیت بهتری را در افزایش رفاه مردم شاهد باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و نمین در مجلس شورای اسلامی در بازدید از کمربند جنوبی شهر نیر به پیشرفت ۷۵ درصدی این پروژه و بهرهبرداری از فاز اول در شهریورماه اشاره کرد و گفت:این پروژه با تخصیص ردیف خاص اعتباری ۲۵۰ میلیارد تومانی از محل مصوبات سفر رئیسجمهور در حال اجراست.
بدری گفت: تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح تخصیص یافته و در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کامل این پروژه نیاز است.
رئیس فراکسیون توسعه روستایی و مناطق محروم مجلس شورای اسلامی به حفظ ردیف بودجه ملی تعریفشده در کریدور شمال غرب برای این پروژه اشاره کرد و گفت: پیگیریهای تعهد پیمانکار را انجام میدهیم و امیدواریم فاز اول این پروژه تا پایان نیمه اول سال جاری تکمیل و زیر بار ترافیک برود.
وی افزود: پیگیریهای جدی را انجام میدهیم تا از سازمان ایمیدرو در خصوص جذب اعتبارات برای این پروژه، منابع مورد نظر تزریق شده و بهرهبرداری از این کمربند، علاوه بر رفع معضل ترافیکی شهری، زمینهساز توسعه و گسترش شهر نیر خواهد بود.
نظر شما