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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

۳۰ بیمار دیالیزی شهرستان بهاباد راهی مشهد مقدس شدند

۳۰ بیمار دیالیزی شهرستان بهاباد راهی مشهد مقدس شدند

یزد- ۳۰ بیمار دیالیزی بیمارستان حکیم بهابادی به همراه خانواده‌هایشان با هدف تقویت روحیه ایجاد انگیزه و افزایش نشاط در قالب سفری چهار روزه به مشهد اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بهاباد، ۳۰ بیمار دیالیزی به همراه خانواده‌هایشان، با هدف تقویت روحیه، ایجاد انگیزه و افزایش نشاط، در قالب سفری چهار روزه به مشهد مقدس اعزام شدند.

این سفر زیارتی با هدف ایجاد روحیه و نشاط در بیماران دیالیزی و خانواده‌های آنان برگزار شده است.

هزینه‌های این سفر چهار روزه با مشارکت فرمانداری بهاباد، خیرین و واحدهای معدنی تأمین شده است.‌این اقدام در راستای توجه به ابعاد روحی و اجتماعی بیماران و حمایت از آنان در کنار ارائه خدمات درمانی صورت گرفته است.

کد مطلب 6920165

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
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      یا امام رضا علیه‌السلام

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