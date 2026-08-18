۳۰ بیمار دیالیزی شهرستان بهاباد راهی مشهد مقدس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بهاباد، ۳۰ بیمار دیالیزی به همراه خانواده‌هایشان، با هدف تقویت روحیه، ایجاد انگیزه و افزایش نشاط، در قالب سفری چهار روزه به مشهد مقدس اعزام شدند.

این سفر زیارتی با هدف ایجاد روحیه و نشاط در بیماران دیالیزی و خانواده‌های آنان برگزار شده است.

هزینه‌های این سفر چهار روزه با مشارکت فرمانداری بهاباد، خیرین و واحدهای معدنی تأمین شده است.‌این اقدام در راستای توجه به ابعاد روحی و اجتماعی بیماران و حمایت از آنان در کنار ارائه خدمات درمانی صورت گرفته است.