همدان در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت و طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ناصر صفریافلاکی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی برنامههای فرهنگی و توسعه شهری با بیان اینکه همدان به تعبیر مسئولان ارشد نظام مرکز ارزشهای تمدنی کشور است، اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار باید این ارزشها را از مباحث صرفاً نظری خارج کرده و به جهتگیریهای عملیاتی و رفتاری در میان نخبگان و افکار عمومی تبدیل کنیم.
وی پیوند میان «روز همدان» و «روز بزرگداشت بوعلیسینا» را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای این خطه دانست و افزود: با تلفیق این ۲ مناسبت در قالب یک هویت واحد میتوان جایگاه همدان را به عنوان قطب جهانی طب سنتی تثبیت کرد.
رئیس کمیسیون ارزشهای تمدنی شورای شهر همدان با اشاره به ابعاد علمی آثار بوعلیسینا، تصریح کرد: احیای علم طب و ترویج زبان فارسی از طریق انتشار آثار علمی در سطح بینالمللی از جمله آرمانهایی است که باید در جریان برگزاری این رویدادها پیگیری شود.
حجت الاسلام صفریافلاکی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نهادینهسازی آموزههای طب ایرانی در سبک زندگی شهروندان تاکید کرد و گفت: ایجاد یک «لباس مشترک فرهنگی» بر پایه آموزههای طب سنتی باید در سطوح مختلف از جمله آموزش در مدارس، معماری شهری، تغذیه، هنر و موسیقی دنبال شود تا این فرهنگ به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
وی همچنین به مزیت رقابتی همدان در حوزه اقتصاد گردشگری اشاره کرد و افزود: رونق گردشگری سلامت یکی از محورهای اصلی این چشمانداز است که میتواند با تثبیت نام همدان به عنوان کانون طب ایرانی بستری بینظیر برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.
رئیس کمیسیون ارزشهای تمدنی شورای شهر همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری سلامت به طور مستقیم بر رشد اقتصادی شهر اثرگذار خواهد بود و زمینهساز ایجاد زیرساختهای نوین از جمله مراکز تخصصی ماساژدرمانی و استراحتگاههای تخصصی در استان خواهد شد.
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