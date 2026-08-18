دولت عراق یک عضو ارشد حشد الشعبی را بازداشت کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عراق فاش کرد که «عباس الیعقوبی»، مسئول اطلاعات جنبش النجباء و مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد الشعبی، بازداشت شده است.

حشد الشعبی اعلام کرده است که بعد از صدور حکم بازداشت الیعقوبی، وی پیش‌قدم شده و خود را به مقامات عراقی تحویل داده است. طبق گزارش سایت‌های خبری عراق، بازداشت این مسئول امنیتی عراق در استان «ذی‌قار» در جنوب کشور انجام شد.

الیعقوبی از سوی دولت عراق متهم است که مسئولیت اجرای حملاتی علیه نیروهای آمریکایی در عراق را بر عهده داشته است. پیش از این، گروه‌های وابسته به «حشد الشعبی» اعلام کردند تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند، از تحویل دادن سلاح خود به دولت خودداری خواهند کرد.

این اقدام همزمان با حمایت صریح تام باراک، فرستاده آمریکا، از سیاست دولت بغداد برای قرار گرفتن «همه سلاح‌ها و نیروهای امنیتی تحت اختیار دولت عراق» انجام شده؛ موضعی که نشانه دخالت واشنگتن در پرونده امنیتی و سلاح مقاومت عراق دانسته می‌شود.

در پی این بازداشت، اعتراض‌ها در ناصریه آغاز شده و جریان‌های نزدیک به مقاومت خواستار تجمع و تحصن علیه این اقدام شده‌اند؛ این اعتراض می‌تواند به تنش تازه‌ای میان دولت عراق و جریان‌های مقاومت دامن بزند.