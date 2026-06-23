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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

استقرار ۶۲ تیم هلال‌احمر برای پوشش امدادی دسته حسینیه اعظم زنجان

استقرار ۶۲ تیم هلال‌احمر برای پوشش امدادی دسته حسینیه اعظم زنجان

زنجان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از استقرار ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۱۸۰ امدادگر و نجاتگر زن و مرد برای پوشش امدادی مراسم باشکوه دسته حسینیه اعظم زنجان خبر داد.

حکمت‌الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات گسترده جمعیت هلال‌احمر استان زنجان برای پوشش امدادی مراسم دسته حسینیه اعظم زنجان، اظهار کرد: همزمان با برگزاری یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور، ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۱۸۰ امدادگر و نجاتگر زن و مرد در طول مسیر حرکت دسته و نقاط پیش‌بینی شده مستقر شده‌اند تا ضمن ارائه خدمات امدادی، در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی افزود: این نیروها از ساعات ابتدایی برگزاری مراسم در نقاط مختلف مسیر استقرار یافته‌اند و با بهره‌گیری از تجهیزات امدادی و عملیاتی، آماده خدمت‌رسانی به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با تشریح ترکیب تیم‌های عملیاتی حاضر در این مأموریت گفت: در مجموع ۴۰ تیم پیاده، ۸ تیم مجهز به آمبولانس، ۷ تیم مجهز به خودروی کمک‌دار هایلوکس و ۷ تیم موتورآمبولانس برای پوشش امدادی مراسم سازماندهی و در محل‌های تعیین شده مستقر شده‌اند.

هاشمی تصریح کرد: تیم‌های پیاده به منظور دسترسی سریع به جمعیت عزاداران و ارائه خدمات اولیه امدادی در طول مسیر حرکت دسته فعالیت می‌کنند و تیم‌های خودرویی و آمبولانس نیز برای انتقال احتمالی مصدومان یا بیماران و پشتیبانی از عملیات امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه حضور گسترده نیروهای امدادی نقش مهمی در ارتقای ایمنی مراسم‌های پرجمعیت دارد، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در تمام مدت برگزاری مراسم با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه، مشکل جسمی یا شرایط اضطراری، خدمات امدادی لازم را به عزاداران ارائه خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان در اجرای این مأموریت تأکید کرد و گفت: پوشش امدادی مراسم دسته حسینیه اعظم زنجان با همکاری و هماهنگی کامل میان هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود تا این مراسم معنوی در فضایی ایمن، آرام و منظم برگزار شود.

هاشمی با اشاره به سابقه حضور هلال‌احمر در این رویداد بزرگ مذهبی افزود: جمعیت هلال‌احمر استان زنجان همه‌ساله در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، مسئولیت پوشش امدادی این اجتماع عظیم مردمی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی، زمینه برگزاری هرچه بهتر و ایمن‌تر این مراسم را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و عوامل اجرایی حاضر در این مأموریت، از عزاداران خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با نیروهای امدادی، در صورت نیاز به خدمات درمانی و امدادی به نزدیک‌ترین پایگاه یا تیم مستقر هلال‌احمر مراجعه کنند.

کد مطلب 6868618

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