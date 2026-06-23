حکمتالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات گسترده جمعیت هلالاحمر استان زنجان برای پوشش امدادی مراسم دسته حسینیه اعظم زنجان، اظهار کرد: همزمان با برگزاری یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی کشور، ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۱۸۰ امدادگر و نجاتگر زن و مرد در طول مسیر حرکت دسته و نقاط پیشبینی شده مستقر شدهاند تا ضمن ارائه خدمات امدادی، در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
وی افزود: این نیروها از ساعات ابتدایی برگزاری مراسم در نقاط مختلف مسیر استقرار یافتهاند و با بهرهگیری از تجهیزات امدادی و عملیاتی، آماده خدمترسانی به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با تشریح ترکیب تیمهای عملیاتی حاضر در این مأموریت گفت: در مجموع ۴۰ تیم پیاده، ۸ تیم مجهز به آمبولانس، ۷ تیم مجهز به خودروی کمکدار هایلوکس و ۷ تیم موتورآمبولانس برای پوشش امدادی مراسم سازماندهی و در محلهای تعیین شده مستقر شدهاند.
هاشمی تصریح کرد: تیمهای پیاده به منظور دسترسی سریع به جمعیت عزاداران و ارائه خدمات اولیه امدادی در طول مسیر حرکت دسته فعالیت میکنند و تیمهای خودرویی و آمبولانس نیز برای انتقال احتمالی مصدومان یا بیماران و پشتیبانی از عملیات امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه حضور گسترده نیروهای امدادی نقش مهمی در ارتقای ایمنی مراسمهای پرجمعیت دارد، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی هلالاحمر در تمام مدت برگزاری مراسم با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه، مشکل جسمی یا شرایط اضطراری، خدمات امدادی لازم را به عزاداران ارائه خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان همچنین بر هماهنگی میان دستگاههای امدادی و خدماترسان استان در اجرای این مأموریت تأکید کرد و گفت: پوشش امدادی مراسم دسته حسینیه اعظم زنجان با همکاری و هماهنگی کامل میان هلالاحمر، اورژانس، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای مسئول انجام میشود تا این مراسم معنوی در فضایی ایمن، آرام و منظم برگزار شود.
هاشمی با اشاره به سابقه حضور هلالاحمر در این رویداد بزرگ مذهبی افزود: جمعیت هلالاحمر استان زنجان همهساله در کنار سایر دستگاههای امدادی و خدماترسان، مسئولیت پوشش امدادی این اجتماع عظیم مردمی را بر عهده دارد و تلاش میکند با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای انسانی و عملیاتی، زمینه برگزاری هرچه بهتر و ایمنتر این مراسم را فراهم کند.
وی ضمن قدردانی از تلاش امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و عوامل اجرایی حاضر در این مأموریت، از عزاداران خواست ضمن رعایت توصیههای ایمنی و همکاری با نیروهای امدادی، در صورت نیاز به خدمات درمانی و امدادی به نزدیکترین پایگاه یا تیم مستقر هلالاحمر مراجعه کنند.
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