به گزارش خبرنگار مهر استاد سید خلیل یاالله، از آخرین بازماندگان هنر کهن مخملبافی سنتی کاشان و دارنده مهر اصالت ملی و نشان ارزشمند یونسکو، دار فانی را وداع گفت.
وی از ششسالگی فراگیری مخملبافی را نزد استاد محمدصادق بوستانی آغاز کرد و در مدت کوتاهی به مهارت قابل توجهی در این رشته دست یافت. با راهاندازی کارخانه حریر مخمل، به عنوان بافنده در این مجموعه مشغول به کار شد و تا زمان بازنشستگی در همان کارخانه فعالیت داشت.
استاد یاالله در سال ۱۳۷۰ با همکاری اداره میراث فرهنگی کاشان موفق به راهاندازی و احیای کارگاه مخمل سنتی شد و نقش مهمی در زنده نگه داشتن این هنر اصیل ایفا کرد.
دریافت نشان درجه یک هنر مخملبافی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کسب نشان اصالت یونسکو در سال ۱۳۹۱ از مهمترین افتخارات این هنرمند فقید به شمار میرود.
از جمله نوآوریها و خلاقیتهای استاد یاالله در حوزه مخملبافی میتوان به طراحی و بافت انواع مخمل ساده، موجدار، شطرنجی و برجسته اشاره کرد.
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