هنر "زری بافی" در حال فراموشی است/ زری بافی به دانشگاه برود

محمود تمتاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه هنر زری بافی افزود: زری یا زربفت پارچه‌ای است که تارو پود آن ابریشم است و یکی از پودهای آن را گلابتون تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: نخ گلابتون تلفیقی از طلا ،نقره و ابریشم است که به سبب وجود این نخ در پارچه به آن زری یا زربفت اطلاق می‌شود.

این هنرمند زری با اشاره به اینکه بافی دارای مهر اصالت یونسکو است در خصوص قدمت این رشته هنری در شهرستان کاشان تصریح کرد: قدمت زری بافی درطول دوره های متعدداین هنر دارای رشد و نزول فراوانی بوده اما بی شک کاشان یکی مهم ترین مراکز تولید پارچه های نفیس ابریشمی از قبیل زری،مخمل وشعربافی است.

مواد اولیه زری‌بافی در دسترس نیست

تمتاجی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یکی ازمهم ترین دلائل فراموش شدن این هنر عدم وجود مواد اولیه مرغوب از قبیل ابریشم مرغوب و گلابتون اصل است که این موضوع نیز به دلیل متقاضی کم در مورد خرید ابریشم و گلابتون است لذا تولید زیاد آن برای هیچکس مقرون بصرفه نیست و از طرف دیگر تهیه آن برای یک کارگاه هم مقدور نیست.

وی در خصوص رنگرزی سنتی نیز اظهار داشت: این روند همچنان ادامه دارد ولی در بعضی از موارد کار با مواد شیمیائی ترکیب می شود و به همین دلیل هیچگاه رنگرزی سنتی فعلی همچون رنگ‌های قدیم نیست و یکی از مهم ترین این قسمتها پخت ابریشم است که در سالهای قبل با سنگ کلیاب انجام می شد ولی اکنون فعلا از آب اسید استفاده می‌شود.

احتمال نابودی هنر زری بافی

این هنرمند زری بافی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم برنامه ریزی هدفمند برای این رشته هنری تصریح کرد: در زمینه برنامه ریزی هدفمنددر این هنر باید به چند رشته کاری توجه اساسی شود و رشته هائی از قبیل گلابتون سازی، ابریشم تابی، طراحی، رنگرزی باید احیا شود تا بتوان این هنر را توسعه داد و بازار یابی و تولید انبوه کرد و در صورتی که یکی از رشته‌ها ی نامبرده به هر علت نا‌بود شود لطمه‌های جبران ناپذیری را شاهد خواهیم بود.

زری بافی هم به گوشه‌ای از واحدهای دانشگاهی اضافه شود

تمتاجی در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: در کشور ما شاید هزاران نفر با بافت فرش آشنائی دارند با این توضیح که در دانشگاه‌های بسیاری رشته فرش تدریس می شود حال اگر مسئولان همت کنند و گوشه‌ای از واحد های درسی، رشته‌های کارشناسی فرش و نساجی را به نساجی سنتی از قبیل مخمل بافی، زری بافی، شعربافی، زیتو بافی اختصاص دهند بدون شک هم تبلیغ بزرگی برای این هنر به شمار می‌رود و هم جوانان ترغیب می شوند در این زمینه فعالیت کنند.