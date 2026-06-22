به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی‌منش، در نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به روند توسعه محدوده‌های شهری تبریز اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تهیه و مطالعه طرح تفصیلی «خاوران ۲» است که در قالب برنامه توسعه شهری در دستور کار قرار گرفته و به محدوده شهر تبریز الحاق خواهد شد.

وی گفت این محدوده در ادامه توسعه شهری تبریز به این کلان‌شهر الحاق می‌شود و بخش عمده قطعه‌بندی‌های آن نیز انجام شده است.

وی افزود: در چارچوب این طرح، مراحل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آن‌ها تهیه و تدوین طرح تفصیلی برای ساماندهی ساخت‌وسازها و تعیین ضوابط توسعه در این محدوده است.

رضی‌منش با اشاره به موضوع ساخت‌وساز در باغات نیز گفت: در این زمینه قوانین مرتبط از جمله قانون زمین شهری و ضوابط مربوط به حفاظت از اراضی و باغات مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود توسعه شهری با رعایت این قوانین انجام شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: در محدوده ویژه شهر خاوران، قطعه‌بندی‌ها به طور کامل انجام شده و بخش مهمی از اقدامات اولیه برای توسعه این محدوده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بخشی از وظایف اجرایی در این زمینه بر عهده مدیریت شهری است، افزود: اجرای طرح‌ها، صدور مجوزهای لازم و مدیریت ساخت‌وسازها در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی از جمله وظایفی است که توسط شهرداری پیگیری می‌شود.