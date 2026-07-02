شناسایی نقاط پرتصادف شهری با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضیمنش صبح پنجشنبه در جلسه شناسایی و اولویتبندی نقاط پرتصادف معابر شهری استان اظهار کرد: افزایش ایمنی معابر و اصلاح نقاط حادثهخیز، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش تلفات رانندگی است. به همین منظور، کارگروه تخصصی شناسایی و اولویتبندی نقاط پرتصادف تشکیل شده و با بهرهگیری از هوش مصنوعی و تحلیل دادههای ترافیکی، این نقاط با دقت بیشتری شناسایی و برای رفع یا اصلاح در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در جهان روشهای مختلفی برای شناسایی نقاط حادثهخیز بر پایه تحلیل دادههای ترافیکی بهکار گرفته میشود، افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، یکپارچهسازی اطلاعات و جلوگیری از هدررفت منابع در اجرای پروژههای ایمنی است.
رضیمنش با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۶ نقطه پرتصادف در سطح استان شناسایی شده است، گفت: از این تعداد، ۶۵ نقطه معادل ۵۶ درصد در کلانشهر تبریز قرار دارد. تاکنون ۴۳ نقطه اصلاح شده و اصلاح ۱۲ نقطه دیگر نیز طبق برنامه زمانبندی در دست اجراست.
وی همچنین به آمار تلفات رانندگی درونشهری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۵ نفر در سوانح رانندگی درونشهری استان جان باختند که ۱۳۶ نفر، معادل ۵۷ درصد، مربوط به شهر تبریز بوده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری یکی از نمونههای موفق اقدامات اصلاحی را مسیر اتوبوس تندرو (BRT) تبریز دانست و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۱ نفر در این مسیرها جان خود را از دست دادند، اما با اجرای اقدامات مهندسی و رفع نقاط پرخطر، این آمار در سال ۱۴۰۴ به صفر رسید.
وی افزود: شناسایی نقاط پرتصادف در تبریز بهصورت سامانهمحور انجام خواهد شد و دادههای دستگاههای اجرایی مرتبط توسط سامانههای هوشمند و الگوریتمهای هوش مصنوعی تحلیل میشود. پس از شناسایی و اولویتبندی، برنامه عملیاتی اصلاح این نقاط با زمانبندی مشخص تدوین خواهد شد.
رضیمنش درباره معیارهای شناسایی نقاط پرتصادف گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، نقطه پرتصادف مکانی است که طی سه سال گذشته حداقل دو تصادف فوتی، سه تصادف جرحی یا ۱۵ تصادف خسارتی در آن ثبت شده باشد.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای راهکارهای کمهزینه، زودبازده و مبتنی بر اصول مهندسی در اولویت قرار دارد و مصوبات کارگروه پس از تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری همچنین از تشکیل این کارگروه در تمامی شهرهای استان خبر داد و گفت: یکی از مشکلات گذشته، نبود یکپارچگی اطلاعات برای شناسایی دقیق نقاط پرتصادف بود که با راهاندازی داشبورد تحلیل نقاط پرتصادف تا حد زیادی برطرف شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از هوش مصنوعی در مدیریت ایمنی ترافیک، علاوه بر افزایش سرعت و دقت تصمیمگیری، امکان پیشبینی وقوع تصادفات را با تحلیل همزمان عواملی مانند زمان، مکان، شدت تصادف، حجم ترافیک، شرایط جوی، هندسه راه و رفتار رانندگان فراهم میکند و زمینه گذار از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه را در حوزه ایمنی ترافیک مهیا میسازد.
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