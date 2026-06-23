ضرورت استفاده از بازارهای بورس و سرمایه برای رونق بخشی به صنعت ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، در نشست هم اندیشی وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان که در ساختمان دادمان برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تامین مالی صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: زمانی که موضوع تاب‌آوری در بخش صنعت مطرح می‌شود، به‌ویژه در صنعت ساختمان، یکی از مهم‌ترین ابعاد آن موضوعات مرتبط با تامین مالی است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، تامین مالی پایدار برای هر بخش صنعتی، به‌خصوص صنعت ساختمان، یک ضرورت اساسی است، اظهار کرد: در کشور شیوه‌های متنوعی برای تامین مالی تجربه شده، اما به نظر می‌رسد امروز با توجه به محدودیت‌های موجود، نیازمند نگاه جدیدتر و افقی متفاوت در این حوزه هستیم.

خورسندیان گفت: در گذشته، بخش خصوصی عمدتاً با اتکا به منابع خود یا از طریق مشارکت‌های کوچک ساختمانی برای اجرای پروژه‌ها اقدام کرده است، اما، این شیوه‌های سنتی پاسخگوی پروژه‌های بزرگ و انبوه نیستند و با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: باید توجه داشته باشیم، اتکای بیش از حد به منابع دولتی نیز در عمل با چالش مواجه است، چراکه شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود اجازه نمی‌دهد انتظار ورود گسترده دولت به این حوزه را داشته باشیم. همچنین، اتکا به منابع بانکی نیز با توجه به شرایط ناترازی شبکه بانکی، در تامین مالی بخش‌ها از جمله ساختمان با محدودیت‌هایی روبه‌روست. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس نیز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، ظرفیت‌ها به‌طور کامل قابل استفاده نیستند.

خورسندیان یکی از ظرفیت‌های مهم و موثر کشور را بازار سرمایه و بازار بورس عنوان کرد و گفت: ابزارهای موجود در این بازار، مدرن، شفاف، قابل نظارت و دارای ساختار مشخص هستند و می‌توانند با ریسک کمتر و اطمینان بالاتر در فرآیند تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرعامل بانک مسکن ویژگی بهره‌مندی از بازار سرمایه را تامین منابع از سوی سهامداران خرد عنوان و تاکید کرد: سود نهایی این بازار نیز به همین گروه از جامعه که اغلب از اقشار متوسط و معمولی هستند، بازمی‌گردد.

خورسندیان توضیح داد: در مجموعه بانک مسکن، علاوه بر وظیفه اصلی پرداخت تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های قابل توجهی در شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد که می‌تواند در قالب یک مجموعه خدمات مالی گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در این میان، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نقش مهمی در به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی صنعت ساختمان و سایر صنایع مرتبط دارد.