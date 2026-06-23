تداوم گرمای شدید و خیزش گردوخاک در قم تا اواخر هفته

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که شرایط جوی استان قم تا روز چهارشنبه هفته جاری تحت تأثیر هوای گرم و ناپایداری‌های ناشی از وزش باد قرار خواهد داشت و در برخی ساعات شاهد خیزش گردوخاک در مناطق مختلف استان خواهیم بود.



وی ادامه داد: امروز آسمان قم صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گردوخاک و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر خواهد بود و حداقل دمای هوا در این روز ۲۷ درجه و حداکثر آن ۴۴ درجه سانتی‌گراد برآورد می‌شود.



صبوری بیان کرد: روز چهارشنبه نیز آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات پایانی روز و ابتدای شب وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک رخ می‌دهد که شدت آن در مناطق مرتفع غربی و جنوبی استان بیشتر بوده و در برخی نقاط به حد شدید خواهد رسید.



وی افزود: سرعت وزش باد از اواسط شب به تدریج کاهش می‌یابد و صبح روز چهارشنبه شرایط آرام‌تری بر استان حاکم خواهد شد اما از ساعات عصر بار دیگر بر میزان ابرناکی آسمان افزوده شده و وزش باد و گردوخاک تشدید می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: الگوی جوی پیش‌بینی شده برای روز پنجشنبه نیز کم و بیش تداوم خواهد داشت و همچنان وزش باد و گردوخاک در برخی ساعات مورد انتظار است.



وی تصریح کرد: از روز جمعه شرایط جوی استان به سمت پایداری حرکت می‌کند و انتظار می‌رود آسمان در بیشتر ساعات صاف و آرام باشد.



کاهش تدریجی دما از پنجشنبه آغاز می‌شود



صبوری با اشاره به روند دمایی استان قم گفت: هوای گرم تا روز چهارشنبه سوم تیرماه در قم ماندگار خواهد بود، اما از روز پنجشنبه به تدریج از شدت گرما کاسته می‌شود و روند کاهش دما در روزهای بعد نیز ادامه خواهد داشت.



وی همچنین به ثبت دماهای شاخص در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: منطقه پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در ساعات ابتدایی روز بوده و جمکران نیز با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر گذشته گزارش شده است.