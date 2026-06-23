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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

محرم گنجینه پنهان اصفهان برای فتح بازارهای گردشگری مذهبی جهان است

محرم گنجینه پنهان اصفهان برای فتح بازارهای گردشگری مذهبی جهان است

اصفهان -معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به آیین‌های مذهبی، از تدوین نقشه‌راه جدیدی برای تبدیل شور حسینی در اصفهان به یک «برند جهانی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان که همواره به عنوان قطب گردشگری تاریخی و هنری ایران شناخته می‌شود، در آستانه ماه محرم شاهد نگاهی نو به ظرفیت‌های میراث ناملموس خود است. داوود آبیان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، در گفتگو با مهر، آیین‌های سوگواری این ماه را «فرصتی طلایی و تحول‌آفرین» برای دیپلماسی فرهنگی و رونق اقتصادی استان توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز آیین‌های عزاداری در فرهنگ غنی این خطه، اظهار داشت: «محرم در اصفهان فراتر از یک مناسبت تقویمی است؛ ما با گنجینه‌ای پنهان از میراث معنوی روبه‌رو هستیم که در صورت برندسازی علمی و معرفی هوشمندانه در سطح بین‌المللی، می‌تواند فصل تازه‌ای را در تراز تجاری و فرهنگی صنعت گردشگری استان رقم بزند.»

آبیان با تأکید بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از این آیین‌ها افزود: «میراث معنوی عاشورا در جای‌جای استان اصفهان، از عزاداری‌های سنتی در بازار تاریخی گرفته تا آیین‌های کهن در شهرستان‌ها، جذابیت بالایی برای گردشگران داخلی و به‌ویژه گردشگران خارجی علاقه‌مند به گردشگری "تجربی و آیینی" دارد. هدف ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، فضای معنوی و شور حسینی را به یک مقصد شاخص در نقشه جهانی گردشگری مذهبی تبدیل کنیم.»

معاون گردشگری استان اصفهان در ادامه گفتگو با مهر، به ابعاد اقتصادی این رویکرد اشاره کرد و گفت: «توسعه گردشگری مذهبی تنها به معنای تماشای یک آیین نیست، بلکه به معنای افزایش نرخ اشغال هتل‌ها، رونق صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال در زنجیره خدمات گردشگری است. ما باید بتوانیم این آیین‌های اصیل را به گونه‌ای معرفی کنیم که به عاملی برای افزایش زمان ماندگاری گردشگر در استان و در نهایت رونق معیشت جوامع محلی بدل شود.»

وی خاطرنشان کرد: «اصفهان با دارا بودن میراث ناملموس ثبت‌شده و آیین‌های منحصربه‌فرد، روایتگر زنده تاریخ عاشورا است. تبدیل این روایت‌ها به بسته‌های سفر حرفه‌ای، اولویت اصلی ما در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار بخش گردشگری است.»

کد مطلب 6868687

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