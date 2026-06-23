محرم گنجینه پنهان اصفهان برای فتح بازارهای گردشگری مذهبی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان که همواره به عنوان قطب گردشگری تاریخی و هنری ایران شناخته میشود، در آستانه ماه محرم شاهد نگاهی نو به ظرفیتهای میراث ناملموس خود است. داوود آبیان، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، در گفتگو با مهر، آیینهای سوگواری این ماه را «فرصتی طلایی و تحولآفرین» برای دیپلماسی فرهنگی و رونق اقتصادی استان توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز آیینهای عزاداری در فرهنگ غنی این خطه، اظهار داشت: «محرم در اصفهان فراتر از یک مناسبت تقویمی است؛ ما با گنجینهای پنهان از میراث معنوی روبهرو هستیم که در صورت برندسازی علمی و معرفی هوشمندانه در سطح بینالمللی، میتواند فصل تازهای را در تراز تجاری و فرهنگی صنعت گردشگری استان رقم بزند.»
آبیان با تأکید بر لزوم بهرهبرداری هدفمند از این آیینها افزود: «میراث معنوی عاشورا در جایجای استان اصفهان، از عزاداریهای سنتی در بازار تاریخی گرفته تا آیینهای کهن در شهرستانها، جذابیت بالایی برای گردشگران داخلی و بهویژه گردشگران خارجی علاقهمند به گردشگری "تجربی و آیینی" دارد. هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق، فضای معنوی و شور حسینی را به یک مقصد شاخص در نقشه جهانی گردشگری مذهبی تبدیل کنیم.»
معاون گردشگری استان اصفهان در ادامه گفتگو با مهر، به ابعاد اقتصادی این رویکرد اشاره کرد و گفت: «توسعه گردشگری مذهبی تنها به معنای تماشای یک آیین نیست، بلکه به معنای افزایش نرخ اشغال هتلها، رونق صنایعدستی و ایجاد اشتغال در زنجیره خدمات گردشگری است. ما باید بتوانیم این آیینهای اصیل را به گونهای معرفی کنیم که به عاملی برای افزایش زمان ماندگاری گردشگر در استان و در نهایت رونق معیشت جوامع محلی بدل شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اصفهان با دارا بودن میراث ناملموس ثبتشده و آیینهای منحصربهفرد، روایتگر زنده تاریخ عاشورا است. تبدیل این روایتها به بستههای سفر حرفهای، اولویت اصلی ما در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار بخش گردشگری است.»
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