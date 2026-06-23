به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی، پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای زکات استان اظهار کرد: هرچه در زمینه ترویج زکات و شفاف‌سازی عملکردها موفق‌تر عمل کنیم، شاهد افزایش میزان دریافتی زکات در استان خواهیم بود.

وی افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در حوزه‌های مرتبط با زکات نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

نقش بخش کشاورزی، اصناف و مردم در افزایش زکات

ورمقانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: در کردستان سالانه به‌طور متوسط یک میلیون تن گندم تولید می‌شود و اگر تنها پنج درصد این میزان به زکات اختصاص یابد، رقم قابل توجهی در استان محقق خواهد شد.

وی همچنین نقش اصناف و بازاریان را در توسعه فرهنگ زکات مهم دانست و تأکید کرد: این گروه‌ها می‌توانند در گسترش این فریضه دینی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

ضرورت تقویت فعالیت‌های ترویجی و جلسات شهرستانی

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه کارهای ترویجی در این حوزه باید گسترده‌تر شود، گفت: لازم است جلسات شورای زکات در شهرستان‌ها به‌صورت مستمر برگزار و برای اجرای برنامه‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

ورمقانی با اشاره به اهمیت زکات در آموزه‌های دینی تصریح کرد: زکات بیش از ۳۰ بار در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته و ۲۷ بار در کنار نماز آمده است که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای این فریضه الهی است.

وی افزود: روحانیون و مبلغان دینی نقش اثرگذاری در ترویج فرهنگ زکات دارند و می‌توانند با فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی دینی در روستاها و مناطق مختلف، زمینه گسترش این فرهنگ را فراهم کنند.

ورمقانی در پایان خاطرنشان کرد: استان کردستان ظرفیت جمع‌آوری بالغ بر یک همت زکات را دارد و تحقق این هدف نیازمند همت مضاعف، همکاری دستگاه‌ها و مشارکت گسترده مردم است.