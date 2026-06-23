به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح سه‌شنبه در نشست شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، دبیر شورای فنی و اعضای این شورا برگزار شد، بر نقش اثرگذار این مجموعه در پیشبرد طرح‌های عمرانی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی اعضای شورای فنی، اظهار کرد: این شورا به عنوان مجموعه‌ای دغدغه‌مند، با رویکردی کارشناسی، تسهیلگرانه و توسعه‌گرا، بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت داشته و در تسریع فرآیند توسعه استان نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: طی سال‌های گذشته بسیاری از پروژه‌های مهم استان در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، فرهنگ، خدمات، درمان و کشاورزی در شورای فنی مطرح شده و با بررسی‌های کارشناسی، راهکارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات آنها ارائه شده است.

نجفی رسیدگی به اختلافات میان پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین وظایف شورای فنی دانست و گفت: بررسی این اختلافات در شورای فنی ضمن کاهش ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، به ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش خسارت‌های احتمالی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: حل و فصل مسائل موجود میان پیمانکاران و کارفرمایان همچنین زمینه تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

در ابتدای این نشست نیز گزارش بازدید میدانی از سد گاوشان ارائه و ابعاد مختلف آن از سوی اعضای شورای فنی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه، موضوع فسخ پیمان و اختلافات موجود میان پیمانکاران و چند دستگاه اجرایی در ارتباط با برخی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان بررسی شد و اعضای شورا برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای طرح‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.