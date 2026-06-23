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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

رفع بخشی از تنش آبی منطقه عشایری بارنجگان زیرکوه

رفع بخشی از تنش آبی منطقه عشایری بارنجگان زیرکوه

بیرجند- مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از رفع بخشی از تنش آبی عشایر منطقه بارنجگان شهرستان زیرکوه خبر داد.

حجت خادمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دستور استاندار در راستای مصوبات سفر به شهرستان زیرکوه در سال ۱۴۰۴ مبنی بر حل مشکل آب عشایر منطقه بارنجگان اجرایی شد، اظهار داشت: هدف اصلی از انجام این کار تامین پایدار آب شرب انسان و دام و ارتقای کیفیت زندگی عشایر منطقه بارنجگان شهرستان زیرکوه است.

وی تصریح کرد: در این راستا در مرحله اول، بخشی از مشکل تنش آبی عشایر منطقه بارنجگان رفع شد که با انجام این کار ۱۳۲خانوار عشایری با ۷۹۰ نفر جمعیت از مزایای اجرای این طرح برخوردار می شوند.

خادمی نژاد بیان کرد: اعتبار مصوب برای این طرح ۴۰ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۱۵میلیارد ریال از آن تخصیص و هزینه شده است.

وی ادامه داد: برای انجام کامل این طرح به ۵۵ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است تا با آن احداث شبکه انتقال برق، تجهیز و نصب مصوبات چاه آب، احداث اتاقک، ساخت مخزن ۶۰متر مکعبی و اجرای حصار مورد نظر عملیاتی شود.

کد مطلب 6868694

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