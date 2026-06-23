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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

بقایی: اگر در جنگ، قدرت اثبات نشود، پس از تفاهم نیز اثبات نخواهد شد

بقایی: اگر در جنگ، قدرت اثبات نشود، پس از تفاهم نیز اثبات نخواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ‏اگر در جنگ، قدرت اثبات نشود، با مبالغه پس از تفاهم نیز اثبات نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی که در فضای مجازی منتشر شد، گفت: ‏اگر در جنگ، قدرت اثبات نشود، با مبالغه پس از تفاهم نیز اثبات نخواهد شد. تفاهم بر شانه‌های احترام و وفاداری به واقعیت می‌ایستد؛ و هر روایت خودستایانه‌ای که برای جبران ناکامی‌های پیشین ساخته شود، پیش از هر چیز همان روند توافق را ویران می‌کند. آن‌گاه شکست و ناکامی، از میدان نبرد فراتر می‌رود و به میز توافق نیز سرایت می‌کند.

کد مطلب 6868706
هادی رضایی

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