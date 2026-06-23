ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی باکیفیت از سه واحد گلخانه‌ای این شهرستان در سطحی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع خبر داد و این موفقیت را حاصل بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، مدیریت علمی منابع و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای دانست.

وی تصریح کرد: روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، شهرستان فارسان موفق به تولید و برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی در سه واحد گلخانه‌ای شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان اظهار کرد: این میزان تولید در سطحی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع و در سه واحد گلخانه‌ای محقق شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی است.

وی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و در همین راستا، بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، مدیریت بهینه منابع آب، کنترل دقیق شرایط محیطی و استفاده از دانش فنی کارشناسان موجب افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول شده است.

کوچکی گفت: استفاده از شیوه‌های علمی تولید و مدیریت دقیق مراحل رشد گیاه، زمینه دستیابی به محصولی با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب را فراهم کرده است.

وی افزود: حرکت به سمت توسعه گلخانه‌ها نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود، بلکه نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

کوچکی با اشاره به اهمیت سلامت محصول اظهار کرد: در کنار افزایش تولید، حفظ کیفیت و سلامت میوه نیز از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است و نظارت مستمر بر گلخانه‌ها و اجرای برنامه‌های دقیق پایش آفات و مدیریت بیماری‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت اصول بهداشت گیاهی و کنترل عوامل خسارت‌زا نقش مهمی در ارتقای کیفیت نهایی محصول و افزایش اعتماد بازار مصرف دارد.

لازم به ذکر است؛ توت‌فرنگی تولیدی شهرستان فارسان از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و علاوه بر تأمین نیاز بازار محلی، به استان‌های همجوار نیز عرضه می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهرستان در تولید محصولات گلخانه‌ای و حرکت در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان است.