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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی گلخانه‌ای در شهر فارسان

برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی گلخانه‌ای در شهر فارسان

فارسان- مدیر جهاد کشاورزی فارسان از برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی باکیفیت از سه واحد گلخانه‌ای این شهرستان در سطحی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع خبر داد.

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی باکیفیت از سه واحد گلخانه‌ای این شهرستان در سطحی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع خبر داد و این موفقیت را حاصل بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، مدیریت علمی منابع و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای دانست.

وی تصریح کرد: روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، شهرستان فارسان موفق به تولید و برداشت ۹۰ تن توت‌فرنگی در سه واحد گلخانه‌ای شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان اظهار کرد: این میزان تولید در سطحی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع و در سه واحد گلخانه‌ای محقق شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی است.

وی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و در همین راستا، بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، مدیریت بهینه منابع آب، کنترل دقیق شرایط محیطی و استفاده از دانش فنی کارشناسان موجب افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول شده است.

کوچکی گفت: استفاده از شیوه‌های علمی تولید و مدیریت دقیق مراحل رشد گیاه، زمینه دستیابی به محصولی با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب را فراهم کرده است.

وی افزود: حرکت به سمت توسعه گلخانه‌ها نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود، بلکه نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

کوچکی با اشاره به اهمیت سلامت محصول اظهار کرد: در کنار افزایش تولید، حفظ کیفیت و سلامت میوه نیز از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است و نظارت مستمر بر گلخانه‌ها و اجرای برنامه‌های دقیق پایش آفات و مدیریت بیماری‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت اصول بهداشت گیاهی و کنترل عوامل خسارت‌زا نقش مهمی در ارتقای کیفیت نهایی محصول و افزایش اعتماد بازار مصرف دارد.

لازم به ذکر است؛ توت‌فرنگی تولیدی شهرستان فارسان از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و علاوه بر تأمین نیاز بازار محلی، به استان‌های همجوار نیز عرضه می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهرستان در تولید محصولات گلخانه‌ای و حرکت در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان است.

کد مطلب 6868710

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