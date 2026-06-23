شهردار باغستان از آغاز طرح ممیزی شهری خبر داد

محمدرضا شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ممیزی املاک شهر باغستان یکی از نیازهای مهم مدیریت شهری است که در راستای بهروزرسانی اطلاعات شهری و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای این طرح با همکاری شرکت پیمانکار آغاز شده و عوامل اجرایی پروژه هماکنون در سطح شهر مشغول جمعآوری و ثبت اطلاعات هستند.
شهردار باغستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: ممیزی املاک نقش مهمی در ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق شهری، توسعه خدمات هوشمند و افزایش کیفیت خدمترسانی به شهروندان دارد.
شمسایی کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان و هزینه، کاهش مصرف انرژی و کاهش ترافیک شهری را از مهمترین مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد و افزود: این طرح در مدت یک سال و بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده به پایان خواهد رسید.
وی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: مأموران اجرای طرح دارای کارت شناسایی معتبر ممهور به مهر شهرداری و شرکت پیمانکار هستند و شهروندان میتوانند پیش از ارائه اطلاعات، نسبت به احراز هویت آنان اقدام کنند.
شهردار باغستان ابراز امیدواری کرد با مشارکت مناسب شهروندان، طرح ممیزی املاک در موعد مقرر تکمیل شده و زمینه ارائه خدمات دقیقتر و هوشمندتر در حوزه مدیریت شهری فراهم شود.
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