ثبت ۳۷ هزار پارسل در بانک جامع املاک ملارد/ پایان ۱۱ سال توقف ممیزی

خدابخش محمدزاده پودینه،در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای موفق نخستین طرح ممیزی جامع املاک و اراضی شهری پس از ۱۱ سال وقفه خبر داد و گفت: با شناسایی و ثبت اطلاعات بیش از ۳۷ هزار پارسل، بانک اطلاعاتی جامعی برای برنامه‌ریزی دقیق شهری ایجاد شده است.

محمدزاده پودینه با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و با توجه به ابلاغ وزارت کشور در سال ۱۳۹۴، عملیات ممیزی املاک و اراضی در ملارد پس از حدود ۱۱ سال توقف، امسال با پیگیری مدیریت شهری به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این طرح افزون بر ۳۷ هزار پارسل شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در محدوده قانونی شهر ملارد شناسایی و ثبت شد و برای نخستین بار فیش‌های مربوطه صادر گردید.

شهردار ملارد با اشاره به دستاوردهای این طرح تصریح کرد: به‌روزرسانی بانک اطلاعات شهر، شناسایی املاک بایر، دایر و متروکه، اراضی ذخیره توسعه شهری، املاک دارای تغییر کاربری، معابر فاقد نام و بررسی وضعیت مالکان از نتایج اجرای این ممیزی است.

محمدزاده پودینه خاطرنشان کرد: تعیین مساحت عرصه و اعیانی، نوع کاربری املاک، ارزیابی ایمنی و پایداری ساختمان‌ها و توزیع سرانه‌های خدماتی از دیگر دستاوردهای این طرح زیرساختی است که به شفافیت و توسعه متوازن شهری کمک می‌کند.