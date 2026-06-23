دومین نسخه بتا iOS۲۷ عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جدیدترین نسخه سیستم عامل آیفون برخی ویژگی هایی که در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان WWDC۲۰۲۶ درباره آنها صحبت شده را گسترش داد که بیشتر آنها روی نسخه جدید و بهبود یافته سیری متمرکز هستند. به نظر می رسد همین ویژگی ها در نسخه های بتا ۲ برای iOS۲۷، آی پد OS۲۷ و mac OS۲۷ نیز ارائه شده اند و همین امر نشان دهنده روشی همه جانبه تر در خصوص ویژگی های جدیدی است که اپل در مراسم مذکور معرفی کرد.

آزمایش کنندگان احتمالا جزئیاتی بیشتر را کشف می کنند زیرا مدت زمان بیشتری را در جدیدترین نسخه بتا صرف می کنند. اما وب سایت «۹ تا ۵ مک» فهرستی از به روز رسانی های مهم را ارائه کرد.

قابلیت نوشتن با سیری به عنوان جایگزینی برای نوشتن با ابزارهای هوش مصنوعی در آیفون و آپد ارائه شده است. یک دستور بزرگ با کلامی مانند «نوشتن با سیری» بالای کیبورد و قبل از آنکه فرد چیزی تایپ کند، ظاهر می شود. به محض آنکه فرد شروع به نوشتن بدون کمک چت بات کند، این دستور به کوچکی آیکون سیری می شود. دیگر ویژگی های سیری در این نسخه بتا تغییرات تدریجی باشند، مانند عملکرد سریع‌تر و برچسب‌گذاری عناصر پیش‌نمایش Expressive Voice با عنوان «به‌زودی».

همچنین اشاره شده برخی به روز رسانی ها برای ارتباطات RCS در اپ «مسیجز» ظاهر می شوند.

در ماه‌های اخیر همکاری و امنیت بیشتری در پیامک های ارسالی بین دستگاه‌های اپل و غیر اپل ایجاد شد و نسخه بتای جدید نیز این روند را ادامه می‌دهد. آخرین نسخه iOS ۲۷ پشتیبانی از واکنش به پیام‌ها و پاسخ‌های درون خطی برای RCS را معرفی می‌کند. از دیگر تغییرات می‌توان به بهبود iPhone Mirroring در macOS Golden Gate اشاره کرد که برخی از مشکلات نسخه بتا یک را برطرف کرد.