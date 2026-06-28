ظرفیت حافظه آیفون ۱۸ کمتر از شایعات خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمو چاینا، این پست تصویر واضح تری از آنکه چگونه اپل سعی می کند بین عملکرد، ویژگی های هوش مصنوعی و هزینه توازن برقرار کند، به وجود می آورد.

به گفته کو دو نسخه آیفون ۱۸ معمولی و نسخه ارزان تر یعنی آیفون ۱۸ ای که احتمالا در آوریل ۲۰۲۷ به بازار می آید با ۹ گیگابایت DRAM به بازار عرضه می شوند. این درحالی است که ویژگی مذکور در مدل پایه آیفون ۱۷، هشت گیگابایت بود. طبق گزارش ها تنظیمات جدید از شش تراشه ۱.۵ گیگابایتی با تراشه آتی A۲۰ اپل ترکیب می شوند.

این ویژگی ها نسبت به شایعات پیشین که طبق آن تمام دستگاه های این سری آیفون مجهز به ۱۲ گیگابایت DRAM بودند، پایین تر است. افزایش بیشتر DRAM برای فعال سازی پردازش قابلیت های هوش مصنوعی داخل دستگاه به کار می رود. ظاهر کمبود تراشه حافظه و فشارهای قیمی سبب شده اپل از چنین ظرفیتی چشم پوشی کند و در عوض ثبات را در اولویت قرار دهد.

در بخش تراشه A۲۰ با استفاده از فناوری پیشرفته ۲ نانومتری شرکت TSMC تولید خواهد شد. بر اساس شایعات، این تراشه در مقایسه با سری A۱۹ حدود ۱۵ درصد عملکرد بهتر پردازنده (CPU) و تا ۳۰ درصد بهره‌وری انرژی بالاتری ارائه می‌دهد.

مدل های رده بالاتر آیفون ۱۸ پرو و نخستین موبایل تاشو اپل که احتمالا آیفون اولترا نامیده می شود دارای ویژگی های برتر یعنی ۱۲ گیگابایت RAM و تراشه A۲۰ Pro هستند. پیش بینی می شود این موبایل ها در بازه پاییز ۲۰۲۶ میلاد در کنار یکدیگر ارائه شوند.