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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

راه اندازی یک پویش سرود در آستانه تشییع «رهبر شهید»

راه اندازی یک پویش سرود در آستانه تشییع «رهبر شهید»

پویش ملی اجرای سرود «تو قهرمان منی» همزمان با ایام تشییع پیکر امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، با مشارکت گروه‌های سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه امید، پویش «تو قهرمان منی» با همراهی «مرکز رشد نوجوان امید» و «محله باهنر» و با هدف مشارکت گروه‌های سرود نوجوان و مردمی در پاسداشت یاد و راه شهید آیت‌الله خامنه‌ای، آغاز شده است.

این پویش ملی با مشارکت گروه‌های سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور برگزار می‌شود. در پویش «تو قهرمان منی»، گروه‌های سرود می‌توانند اجرای خود از سرود «تو قهرمان منی» را ضبط و تا پایان تیر ماه برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بهترین اجراهای ارسالی پس از داوری برای پخش از رسانه ملی معرفی خواهند شد و برای آثار برگزیده نیز جوایزی در نظر گرفته شده است.

متقاضیان برای دریافت محتوای سرود و اطلاعات تکمیلی به کانال «محله باهنر» در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانیmahallebahonar@ مراجعه و جهت شرکت در پویش فیلم اجرای سرود را به شناسه rahaei_mt@ ارسال کنند.

کد مطلب 6868752
علیرضا سعیدی

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