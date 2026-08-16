به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیزاده در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اصحاب رسانه، شهدای شرکت واحد و شهدای جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: تلاش مجموعه شرکت واحد این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با مدد و دعای شهدا و خانواده‌های شهدا و همچنین همراهی مردم، به صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمت‌رسانی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در انتقال اطلاعات دقیق به مردم افزود: خبرنگاران باید اطلاعات دقیق را دریافت و به مردم منتقل کنند و با انتشار اخبار امیدبخش، نقش خود را در امیدآفرینی در جامعه ایفا کنند.

بازسازی ۷۰۰ اتوبوس در دوره ششم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره بازسازی اتوبوس‌های فرسوده گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون مجموعه اتوبوسرانی حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس را در بخش ملکی و خصوصی مدیریت، برنامه‌ریزی و بازسازی کرده است.

علیزاده ادامه داد: روند بازسازی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس نیز با یکی از شرکت‌های وابسته در قالب قرارداد در حال بازسازی است.

وی درباره سهم حمل‌ونقل از بودجه شهرداری تهران نیز گفت: در چند سال اخیر حدود ۵۰ درصد بودجه شهرداری و مدیریت شهری به حوزه حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرده و شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.

نوسازی ۲۴۶۰ اتوبوس در دوره ششم

مدیرعامل شرکت واحد با بیان اینکه دوره ششم مدیریت شهری را می‌توان یکی از دوره‌های بی‌سابقه در حوزه حمل‌ونقل دانست، اظهار کرد: با همت شهردار تهران و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران، ۲۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.

وی افزود: این تعداد جدا از بازسازی اتوبوس‌های موجود است و با هزینه مستقیم شهرداری تهران انجام شده است.

علیزاده با اشاره به میانگین عمر اتوبوس‌های شرکت واحد گفت: میانگین عمر اتوبوس‌های شرکت واحد بین ۱۲ تا ۱۴ سال است و در سال‌های گذشته باید نوسازی ناوگان به‌صورت مستمر انجام می‌شد، اما وقفه‌ای در این زمینه ایجاد شد و بخش زیادی از بار نوسازی در دوره ششم مدیریت شهری بر دوش شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: این موضوع در نهایت به قراردادهای مختلف داخلی و خارجی منجر شد و مجموع این قراردادها تاکنون به نوسازی ۲۴۶۰ دستگاه اتوبوس انجامیده است و این روند تا پایان دوره مدیریت شهری نیز ادامه خواهد داشت.

تحویل ۷۲۰ اتوبوس از قرارداد هزار دستگاهی عقاب

علیزاده درباره قراردادهای تأمین اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی گفت: از قرارداد هزار دستگاهی با شرکت عقاب، تاکنون ۷۲۰ دستگاه اتوبوس تحویل گرفته‌ایم و از قرارداد ۵۰۰ دستگاهی با شرکت اسنا نیز حدود ۲۵۰ دستگاه تحویل شده است.

وی افزود: همچنین ۴۹۵ دستگاه اتوبوس برقی که پیش‌تر اعلام شده بود، تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت واحد درباره اتوبوس‌های ۱۸ متری نیز گفت: دو قرارداد ۲۰۰ دستگاهی برای اتوبوس‌های ۱۸ متری با شرکت کاروانیان داشته‌ایم که از قرارداد نخست حدود ۱۰۱ دستگاه تحویل شده است.

ورود اتوبوس‌های ۱۸ متری در جریان جنگ ۴۰ روزه

علیزاده با اشاره به ورود بخشی از این اتوبوس‌ها در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: بخشی از ۱۰۱ دستگاه تحویل‌شده در ایام جنگ ۴۰ روزه وارد تهران شد و در همان شرایط نیز خطوط مختلف را نوسازی کردیم.

وی افزود: این اتوبوس‌ها در خطوط مختلف از جمله خط تهرانپارس-آزادی، خط ۷ و خط آزادگان-دانشگاه علوم و تحقیقات و سایر خطوط مورد استفاده قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت واحد با بیان اینکه اتوبوس‌های ۱۸ متری و اتوبوس‌های مخصوص BRT بیش از ۱۲ سال نوسازی نشده بودند، گفت: با اقدامی که در جریان جنگ انجام شد، برای نخستین بار پس از بیش از ۱۲ سال این بخش از ناوگان نوسازی شد.

۳۰ تا ۳۵ اتوبوس ۱۸ متری در نزدیکی ایران

علیزاده درباره باقی‌مانده قرارداد اتوبوس‌های ۱۸ متری گفت: از مجموع ۴۰۰ دستگاه قراردادشده، ۱۰۱ دستگاه وارد تهران شده و برای ورود باقی‌مانده نیز با توجه به شرایط جنگی کشور و اوضاع تنگه هرمز در حال مدیریت شرایط هستیم.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ تا ۳۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری آماده است و در نزدیکی کشور ایران قرار دارد که امیدواریم از مسیر مربوطه وارد تهران شود.

علیزاده تأکید کرد: درباره مسیر و نحوه ورود این اتوبوس‌ها به دلیل شرایط موجود توضیحی ارائه نمی‌کنیم، اما مسیرهای امن با هماهنگی دستگاه‌های مختلف در حال مدیریت است.

وی افزود: به محض ورود این اتوبوس‌ها به تهران، برای آنها رونمایی انجام می‌شود و برای مهرماه آماده بهره‌برداری خواهند شد.

آماده‌باش شرکت واحد برای بازگشایی مدارس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: مانند سال‌های گذشته، از دهم شهریور تمام نیروها را آماده‌سازی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تمام توان برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها وارد میدان شویم.

وی افزود: هدف ما این است که در زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها کمترین خلل در حوزه حمل‌ونقل عمومی ایجاد شود.

رایگان بودن BRT تا پایان جنگ

علیزاده درباره رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و تأکید شهردار تهران، خطوط BRT تا پایان جنگ رایگان خواهد بود و مترو نیز در این موضوع در کنار اتوبوسرانی قرار دارد.

وی ادامه داد: درباره ادامه این طرح پس از جنگ، هر تصمیمی که شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران بگیرند، شرکت واحد بر اساس آن عمل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت واحد افزود: نگرانی از بابت منابع پایدار این طرح وجود ندارد و منابع آن پیش‌بینی شده و ردیف‌های مربوطه نیز مشخص است و پس از تأمین منابع و تخصیص اعتبار، هزینه‌های خرید قطعات و سایر اقدامات از طریق معاونت مالی انجام خواهد شد.

علیزاده درباره بازسازی اتوبوس‌های ۱۸ متری گفت: هر اتوبوس ۱۸ متری که شرایط فنی لازم را داشته باشد به تعمیرگاه اعزام و بر اساس قرارداد موجود، بازسازی و نوسازی خواهد شد.

ستاد شرکت واحد جابه‌جا نمی‌شود

وی درباره موضوع تملک مکان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: تا آنجا که اطلاع دارم، مکان فعلی شرکت واحد باقی خواهد ماند و قرار نیست ستاد شرکت واحد جابه‌جا یا تغییر کند.

علیزاده افزود: بخشی از ملک شرکت واحد در طرح احداث ایستگاه مترو قرار گرفته است؛ ایستگاهی که در محدوده بلوار دریادلان قرار دارد و منطقه چهار، شرکت بهره‌برداری مترو و شرکت واحد درباره آن تفاهم چندجانبه دارند.

وی ادامه داد: بخشی از زمین‌های شرکت واحد در این طرح قرار گرفته، اما این موضوع خللی در فعالیت سامانه‌ها و مناطق شرکت واحد ایجاد نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت واحد تأکید کرد: ملکی که قرار است در قالب ایستگاه مترو مورد استفاده قرار گیرد، متعلق به شرکت واحد است و طبق تفاهم انجام‌شده و دستور شهردار تهران، تمام منافع و عواید آن از جمله درآمدهای تجاری به شرکت واحد بازمی‌گردد.

وی گفت: اصل ستاد شرکت واحد و مجموعه منطقه سه که در محل فعلی مستقر است، قرار نیست تغییری داشته باشد.

علیزاده افزود: اگر در آینده ملک مناسبی در محدوده تهران فراهم شود که بتوان سامانه‌ها و مناطق شرکت واحد را از داخل شهر خارج کرد و از این طریق آلودگی هوا و مزاحمت‌های صوتی را کاهش داد، از این موضوع استقبال خواهیم کرد.

نوسازی ۱۲ خط در جریان جنگ

مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به عملکرد بخش خصوصی گفت: در جریان جنگ نیز ۱۲ خط اتوبوسرانی در سطح شهر تهران نوسازی شد که بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس را شامل می‌شود.

وی افزود: بیش از ۸۳ درصد خطوط شرکت واحد نوسازی شده و در اختیار ناوگان ملکی است و بخش باقی‌مانده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که با آنها قرارداد داریم.

علیزاده ادامه داد: اگر بخش خصوصی بتواند نوسازی ناوگان خود را انجام دهد، شرکت واحد در کنار آنها خواهد بود و اگر این اتفاق رخ ندهد، با ورود اتوبوس‌های جدید، برنامه‌ریزی می‌کنیم تا پس از انجام اقدامات فنی، خطوط نوسازی شوند.

کیفیت بالاتر اتوبوس‌های جدید

وی درباره کیفیت اتوبوس‌های جدید گفت: اتوبوس‌های جدید از نظر کیفیت، استانداردها و مسائل فنی نسبت به اتوبوس‌های ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته شرایط بسیار بهتری دارند و از آیتم‌های فنی روز دنیا برخوردارند.

مدیرعامل شرکت واحد افزود: این اتوبوس‌ها از نظر کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و استانداردهای فنی نیز نسبت به اتوبوس‌های قدیمی وضعیت بهتری دارند.

۸ جایگاه شارژ اتوبوس برقی در تهران

علیزاده درباره زیرساخت‌های شارژ اتوبوس‌های برقی اظهار کرد: تاکنون ۸ جایگاه شارژ اتوبوس برقی در سطح شهر تهران ایجاد و با حضور شهردار تهران افتتاح شده است.

وی ادامه داد: چند جایگاه دیگر نیز طبق قرارداد با شرکت کنترل ترافیک و قرارگاه خاتم در حال احداث است که دو مورد از آنها در پایان شرق قدیم و محدوده باکری قرار دارند و طبق برنامه تا مهرماه با تعداد نازل‌های بالا تحویل شرکت خواهند شد.

علیزاده گفت: پس از بهره‌برداری از این جایگاه‌ها، از آنها برای شارژ اتوبوس‌های برقی استفاده خواهیم کرد و روند احداث جایگاه‌های شارژ نیز ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: خودمان را محدود به ۱۰ یا ۱۲ جایگاه برنامه‌ریزی‌شده نمی‌کنیم و این زیرساخت‌ها علاوه بر اتوبوسرانی، برای بخشی از تاکسی‌های برقی و سازمان تاکسیرانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حمایت از تولید داخل در تأمین اتوبوس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به قراردادهای داخلی گفت: در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز فعالیت مدیریت شهری، قراردادی با ایران‌خودرو دیزل برای تأمین حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ دستگاه اتوبوس منعقد و اتوبوس‌ها تحویل گرفته شد.

وی افزود: علاوه بر ایران‌خودرو دیزل، با شرکت‌هایی مانند اسنا و عقاب نیز قراردادهایی برای تأمین اتوبوس منعقد شده است.

علیزاده با اشاره به وضعیت صنعت اتوبوس‌سازی کشور در سال‌های گذشته گفت: در دهه ۸۰ قیمت اتوبوس حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم برای خرید اتوبوس اقدام می‌کردند، اما طی حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته این روند متوقف شد.

وی ادامه داد: کاهش سفارش‌ها موجب شد تولیدکنندگان داخلی تولید خود را کاهش دهند و حتی برخی مجموعه‌ها با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت واحد گفت: با قراردادهایی که با تولیدکنندگان داخلی منعقد شد، شهرداری تهران تعداد قابل توجهی اتوبوس سفارش داد، اما با توجه به وقفه ایجادشده در چرخه تولید، سرعت تولید با نیاز موجود همخوانی نداشت.

علیزاده تأکید کرد: با وجود این شرایط، در راستای حمایت از تولید داخل، قراردادها را فسخ نکردیم و این مسیر را ادامه دادیم تا آخرین تعداد اتوبوس مورد قرارداد برای شهروندان تأمین و وارد چرخه بهره‌برداری شود.

قراردادهای چین در حال پیگیری است

وی درباره قراردادهای چین نیز اظهار کرد: قراردادهای مربوط به تأمین اتوبوس از چین نیز در حال پیشرفت است و این موضوع در کنار قراردادهای داخلی دنبال می‌شود.

علیزاده در پایان درباره ۱۲۵ دستگاه اتوبوس برقی گفت: علاوه بر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری، ۱۲۵ دستگاه اتوبوس برقی نیز در برنامه قرار دارد که ۷۵ دستگاه آن متروباس ۲۶ متری و ۵۰ دستگاه نیز اتوبوس برقی ۱۸ متری است.

وی افزود: قرار است این اتوبوس‌ها در خط یک تهرانپارس-آزادی مورد استفاده قرار گیرند و تمام تلاش ما این است که آنها را برای مهرماه آماده کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد خاطرنشان کرد: به‌ویژه ورود متروباس‌ها می‌تواند بار سنگینی را از خط یک بردارد؛ چراکه هر متروباس سه کابین دارد و ظرفیت جابه‌جایی مسافر در این خط را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.