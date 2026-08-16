به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تورم و نوسانات اقتصادی، حفظ ارزش دارایی‌های خرد خانوارها را به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل کرده است، دسترسی به ابزارهای امن، باثبات و دارای پشتوانه فیزیکی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تا پیش از این، حفظ ارزش پس‌انداز عمدتا محدود به بازارهایی نظیر سکه، خودرو یا دلار بود؛ بازارهایی که یا با حباب‌های قیمتی کاذب همراه هستند یا مخاطرات ناشی از نگهداری فیزیکی و استهلاک را به همراه دارند. در این میان، فناوری توکنیزه‌کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به عنوان یکی از دستاوردهای نوین اقتصاد دیجیتال، مسیر تازه‌ای را برای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد دسترسی عادلانه همگانی به بازارهای پایه جهانی گشوده است.

دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) چیست و چگونه کار می‌کند؟

مفهوم RWA یا Real-World Assets به معنای تبدیل ارزش دارایی‌های فیزیکی و ملموس مانند نفت، گاز، مس و نقره به قطعات کوچک دیجیتال (توکن) روی بستر بلاک‌چین است. برای درک ساده‌تر، یک ملک ۱۰۰۰ متری در منطقه‌ای گران‌قیمت مانند الهیه را در نظر بگیرید. خرید کل این ملک برای عموم مردم سخت و ناشدنی است، اما اگر این ملک روی بستر دیجیتال به ۱۰۰۰ قطعه یک‌متری تقسیم شود، هر فرد می‌تواند بر اساس میزان توان مالی خود، مالک قطعه‌ یا قطعه‌هایی از آن شود.

در بازار RWA نیز دقیقا همین اتفاق برای کالاهای استراتژیک رخ می‌دهد. فناوری بلاک‌چین امکان سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های پایه ارزشمندی همچون نفت و فلزات اساسی را بدون نیاز به درگیری با هزینه‌های سنگین انبارداری، لجستیک یا سرمایه‌گذاری‌های کلان سازمانی فراهم می‌کند.

عبور از تحریم‌های جغرافیایی و حفظ سرمایه‌های ملی در بستر بومی

یکی از نگرانی‌های همیشگی سرمایه‌گذاران ایرانی در مواجهه با بازارهای مالی بین‌المللی، خطر مسدودی حساب‌ها، اعمال تحریم‌های ظالمانه و مصادره سرمایه‌ها توسط پلتفرم‌های خارجی بوده است. فناوری RWA با اتکا به زیرساخت‌های بومی، این تهدید را به یک فرصت تبدیل می‌کند.

پلتفرم والکس با بومی‌سازی این فناوری، پلی امن میان پس‌انداز ریالی مردم و بازارهای کالایی جهان ایجاد کرده است. در این فرآیند، سرمایه کاربران تحت مدیریت زیرساخت‌های بومی باقی می‌ماند و هیچ‌گونه خطری مبنی بر بلوکه‌شدن دارایی‌ها در بروکرهای خارجی وجود ندارد. این امر، RWA را به یک ابزار توانمندساز ملی برای بی‌اثر کردن محدودیت‌های بین‌المللی و حفظ قدرت خرید مردم تبدیل کرده است.

حفظ ارزش پس‌انداز با دارایی‌های شناسنامه‌دار و ضدتورمی

سرمایه‌گذاری روی کالاهای اساسی نظیر نفت، گاز، مس و نقره، به دلیل وابستگی مستقیم قیمت آن‌ها به شاخص‌های کلان اقتصاد جهانی، همواره به‌عنوان یک «سپر ضدتورمی» شناخته می‌شود:

نفت و گاز دیجیتال: امکان بهره‌مندی از نوسانات و رشد قیمت حامل‌های انرژی در زمان شوک‌های جهانی، بدون نیاز به خرید بشکه‌ای یا درگیری با انبارداری.

مس، طلا و نقره دیجیتال: جایگزینی امن برای خرید فیزیکی طلا و سکه؛ بدون پرداخت اجرت، بدون ریسک سرقت و کاملا مطابق با قیمت لحظه‌ای بازارهای جهانی.

این دارایی‌ها به دلیل برخورداری از پشتوانه واقعی و قیمت‌گذاری لحظه‌ای، هزینه‌های جانبی و حباب‌های غیرواقعی بازارهای سنتی را حذف کرده و امکان نقدشوندگی ۲۴ ساعته را برای همه اقشار جامعه فراهم می‌کنند.

اقبال جهانی و رشد خیره‌کننده بازار RWA

آمارها نشان می‌دهند که گرایش به سمت توکنیزه‌کردن دارایی‌های فیزیکی، یک ترند پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی است. بر اساس داده‌های معتبر مرجع rwa.xyz، حجم بازار دارایی‌های توکنیزه‌شده طی یک سال اخیر با رشد ۱۰۶ درصدی، از ۱۸.۵۶ میلیارد دلار به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. این جهش آماری اثبات می‌کند که انتقال ارزش کالاهای واقعی به بستر دیجیتال، استانداردی جدید برای مدیریت دارایی و پوشش ریسک تورمی در سراسر جهان است.

والکس؛ ابزار توانمندسازی و شمولیت مالی در ایران

ورود فناوری RWA به بازار ایران از طریق پلتفرم بومی والکس، گامی عملی در جهت «ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی» است. اکنون هر شهروند ایرانی می‌تواند تنها با استفاده از سرمایه ریالی خود و بدون نیاز به مواجهه با پیچیدگی‌های صرافی‌های خارجی، پورتفوی پس‌انداز خود را به دارایی‌های باثبات جهانی متصل کند. این دسترسی همگانی، نه‌تنها ریسک افت ارزش پول ملی را برای خانوارها پوشش می‌دهد، بلکه گامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور برای حفظ ثروت ملی به شمار می‌رود.