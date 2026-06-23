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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی: پژو ۴۰۵ با راننده ۱۲ ساله توقیف شد

جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی: پژو ۴۰۵ با راننده ۱۲ ساله توقیف شد

بجنورد- جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ به دلیل رانندگی یک نوجوان ۱۲ ساله و فاقد گواهینامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی اظهار کرد: گشت‌های نظارتی پلیس‌راه در جریان کنترل محورهای مواصلاتی خراسان شمالی، یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره‌ای را که توسط یک راننده ۱۲ ساله و فاقد گواهینامه هدایت می‌شد، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به خطرات ناشی از این تخلف و به منظور جلوگیری از تکرار آن، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی با تأکید بر اینکه رانندگی افراد کم‌سن‌وسال تهدیدی جدی برای ایمنی جاده‌ها و جان سایر کاربران ترافیک است، تصریح کرد: خانواده‌ها باید از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و به‌ویژه کودکان و نوجوانان خودداری کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6868760

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