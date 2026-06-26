به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و استان‌های شمالی، رانندگان باید زمان‌بندی سفر را مدیریت کرده و از حرکت در ساعات پرترافیک خودداری کنند.

وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله رعایت سرعت مجاز و استفاده از کمربند ایمنی را از عوامل مهم کاهش حوادث رانندگی دانست و افزود: پلیس‌راه با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، رانندگی در حالت خستگی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی برخورد قاطع خواهد داشت.

جانشین پلیس‌راه خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان و پرهیز از رفتارهای پرخطر گفت: نیروهای پلیس در نقاط کلیدی جاده‌ها مستقر هستند و هدف اصلی، حفظ سلامت و امنیت سفرهای هموطنان است.