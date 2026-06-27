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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

سرهنگ نظری: ۴ متهم در پرونده کشف ۲۱ کیلو تریاک دستگیر شدند

سرهنگ نظری: ۴ متهم در پرونده کشف ۲۱ کیلو تریاک دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده مرزبانی خراسان شمالی، از کشف ۲۱ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک از یک دستگاه تریلی و دستگیری چهار متهم در این پرونده خبر داد.

سرهنگ ابوالفضل نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان استان خراسان شمالی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز و در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۲۱ کیلوگرم و ۱۵۰ گرم تریاک را از یک دستگاه تریلی کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی افزود: در جریان این عملیات، چهار نفر متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. سرهنگ نظری تأکید کرد که مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ را با جدیت دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6871971

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