به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، براساس نتایج بیست‌وسومین رتبه‌بندی جهانی کیو اس (QS) که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۷ جهان، هم‌چنان در جایگاه نخست دانشگاه‌های کشور و در فهرست ۱۱ دانشگاه ایرانی حاضر در این نظام رتبه‌بندی، قرار دارد.

بر اساس نتایج این رتبه‌بندی، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۷ جهانی، رتبه نخست را در میان دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به دست آورد. دانشگاه‌های صنعتی شریف با رتبه ۳۹۰ و صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۳ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایران در این رتبه‌بندی قرار دارند.

بیست‌وسومین رتبه‌بندی جهانی کیو اس (QS World University Rankings 2027) در ژوئن ۲۰۲۶ با ارزیابی بیش از ۱۵۰۰ مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان منتشر شده است.

در سطح جهانی، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) برای پانزدهمین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست جهان شده است و امپریال کالج لندن و دانشگاه استنفورد به صورت مشترک در جایگاه دوم این نظام رتبه‌بندی قرار دارند.

رتبه‌بندی جهانی کیو اس توسط مؤسسه Quacquarelli Symonds مستقر در انگلستان انجام می‌شود و از سال ۲۰۱۰ به‌صورت مستقل دانشگاه‌های جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این نظام رتبه‌بندی، داده‌های مربوط به تولیدات علمی دانشگاه‌ها، از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی پنج‌ساله و میزان استنادات علمی در بازه زمانی شش‌ساله مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد.