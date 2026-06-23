به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر سه شنبه در جلسه شورای تحول اداری با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، اظهار کرد: اهداف اصلی ما کاهش بروکراسی اداری و جلب رضایتمندی مردم است.

وی با اشاره به تمایز مسائل استان‌ها، افزود: اگر سهم اقتصادی استان تهران را با ۱۸ هزار کیلومتر مربع مساحت در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در نظر بگیریم، در بخش خدمات تهران سهم بیشتری دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر سهم مطلوب این استان در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: گیلان با وجود ۱۴ هزار کیلومتر مربع مساحت، اراضی کشاورزی تهران پنج برابر و سهم دو برابری تولیدات کشاورزی را دارد اما این سوال مطرح است که چطور تحقق این امر امکان‌پذیر است.

حق‌شناس ضمن تأکید بر لزوم فعال‌سازی بخش صنعت در گیلان، تصریح کرد: برای افزایش این سهم، نیازمند تفویض اختیارات از ارکان بالادستی هستیم تا شاهد تحقق این مهم باشیم.

وی محیط زیست را چالش اصلی استان دانست و بیان کرد: در بخش تصفیه‌خانه فاضلاب، میانگین کشوری ۶۰ درصد است در حالی که گیلان سهم ۳۰ درصدی را به خود اختصاص می‌دهد.

استاندار گیلان با اشاره به سهم ۲۰ درصدی تولید زباله مسافران در استان، گفت: در راستای تحقق توسعه و بهره‌وری نیازمند کمی توجه و تدبیر هستیم اما محیط زیست کاملاً یک مسئله مبتنی بر سخت‌افزار است.

حق‌شناس با بیان اینکه محیط زیست تمام مسائل استان را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: گیلان پیرترین استان کشور است و در صورت داشتن محیط زیست سالم، شاهد افزایش عمر در افراد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: گیلان و مازندران اگر به سرانه بهره‌وری کشورهایی همچون ویتنام و چین به ازای ۸ تن در یک هکتار برسند، نیازی به واردات برنج نخواهد بود و این امر با سه اصل به‌زراعی، به‌نژادی و تجهیز مزارع محقق خواهد شد.