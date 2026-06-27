به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دشتی با اشاره به برگزاری نشست مشترک مسئولان استانی و محلی در بخشداری ندوشن اظهار کرد: در این نشست که با حضور امام جمعه بخش ندوشن، قائممقام شرکت آب و فاضلاب استان یزد، بخشدار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیران ستادی شرکت آبفا و مسئولان شهرستان برگزار شد، راهکارهای تشویقی برای فروش و اتصال انشعابات فاضلاب و آغاز بهرهبرداری از شبکه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تصمیمات این نشست، پیشنهادهای مطرحشده پس از جمعبندی برای تصویب به هیئتمدیره شرکت آب و فاضلاب استان یزد ارائه خواهد شد تا پس از تصویب، مشوقهای مالی و اجرایی به شهروندان اطلاعرسانی و عملیاتی شود.
مدیر امور آبفای شهرستان میبد با بیان اینکه پکیج تصفیهخانه فاضلاب شهر ندوشن تا سه ماه آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد، تصریح کرد: برای بهرهبرداری مطلوب از شبکه و تصفیهخانه، اتصال حداقل یکهزار فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهر ضروری است.
دشتی خاطرنشان کرد: شرکت آبفا با هدف کاهش هزینههای اولیه و ترغیب شهروندان به اتصال انشعابات، بستههای تشویقی ویژهای را پیشبینی کرده است که پس از تصویب نهایی، جزئیات آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه شبکه فاضلاب و مشارکت شهروندان در اتصال به این شبکه، علاوه بر ارتقای شاخصهای بهداشتی و زیستمحیطی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهر ندوشن خواهد داشت.
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