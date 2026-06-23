آمار پاسخگویی وزارت علوم و دانشگاهها به شکایات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۵، شهروندان ۵۴۶۰ درخواست را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کردهاند. این درخواستها خطاب به ۷۲۲ دستگاه و سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی مطرح شده است.
در این مجموعه، وزارت بهداشت با ۱۴۹ درخواست، پُردرخواستترین دستگاه در فصل بهار محسوب میشود.
وزارت نیرو با ۱۳۰ درخواست و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با ۱۲۰ درخواست، به ترتیب رتبههای دوم و سوم را در زمینه بیشترین درخواستها، به خود اختصاص میدهند.
تاکنون بیش از سه هزار دستگاه در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شدهاند و ثبت هر درخواستی در این سامانه، رایگان است و دستگاه ها موظفند ظرف ۱۰ روز به درخواست شهروندان پاسخ بدهند.
گزارش جامع عملکرد دستگاهها و سازمانها در بازه زمانی اول فرودین ۱۴۰۵تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید اینجا ببینید. در این فایل به منظور مطالعه آسانتر، دستگاههای بدون درخواست حذف شدهاند.
به گزارش مهر، براساس گزارش جامع عملکرد دستگاهها و سازمانها در بازه زمانی اول فروردین تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، میزان پاسخگویی وزارت علوم، دانشگاه تهران و سازمان امور دانشجویان به درخواستهای ثبتشده اعلام شد.
بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی ۵۷ درخواست به وزارت علوم ارائه شد که از این تعداد، به ۵۵ درخواست پاسخ داده شد. همچنین ۲۴ درخواست از مجموع درخواستها مربوط به شکایات بود که به ۱۱ مورد از آنها پاسخ داده شد. میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در وزارت علوم ۴ روز و میزان کلی پاسخگویی این مجموعه ۸۳ درصد اعلام شده است.
در دانشگاه تهران نیز طی این مدت ۲۹ درخواست ثبت شد که ۲۱ مورد آن پاسخ داده شد. از مجموع درخواستهای ارائهشده، ۱۸ درخواست مربوط به شکایات بود که تنها یک مورد پاسخ دریافت کرد. میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در دانشگاه تهران ۵ روز و میزان پاسخگویی کلی این دانشگاه ۱۴ درصد گزارش شده است.
همچنین سازمان امور دانشجویان در این بازه زمانی ۱۶ درخواست دریافت کرد که به ۱۵ درخواست پاسخ داده شد. از میان درخواستهای ثبتشده، یک مورد مربوط به شکایت بود که پاسخی برای آن ثبت نشده است. میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در این سازمان ۳ روز اعلام شده و میزان کلی پاسخگویی آن ۸۸ درصد بوده است.
وزارت علوم از ۲۴ شکایت ثبتشده به ۱۱ شکایت پاسخ داده است و در مجموع به حدود ۴۶ درصد از شکایات پاسخ داده است.
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