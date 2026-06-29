دانشگاه تهران پر شکایت ترین دانشگاه طی ۳ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سه ماهه بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.

از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، تعداد ۵ هزار و ۴۶۰ درخواست در سامانه ایران‌فویا (www.iranfoia.ir) برای ۷۲۲ دستگاه و سازمان‌ ارسال شده است.

طبق گزارش ارائه شده، در این مدت ۱۶۵۱ شکایت نیز ثبت شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با ۸۶ شکایت، پُرشکایت‌ترین دستگاه محسوب می‌شود.

همچنین فرمانداری شمیرانات با ۷۱ شکایت رتبه دوم را دارد.

براساس درخواست های ثبت شده در سامانه مذکور از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، دانشگاه تهران بین دانشگاه های سراسری با ثبت ۱۸ شکایت بیشترین آمار شکایت در بین دانشگاه ها را به خود اختصاص داده است.

در بین وزارتخانه ها نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب با ثبت، ۴۹، ۲۴ و ۲۱ ۴۹، ۲۴و ۲۱ بیشترین آمار شکایات را بین وزارتخانه ها به خود اختصاص داده اند. جزییات بیشتر درباره این گزارش را می‌توانید اینجا بخوانید.