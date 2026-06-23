به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گردآوری داده‌های «پیمایش ملی هویت ایرانیان» توسط مرکز طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و هم‌اکنون در سراسر کشور در حال اجراست.

هدف این پیمایش، بررسی ابعاد گوناگون هویت اجتماعی ایرانیان و رصد تحولات آن است که با نمونه‌ای ۱۰ هزار نفری در سطح کشور انجام می‌شود.

جامعه آماری این پژوهش، ساکنان مراکز استان‌ها، شهرهای اصلی و مناطق روستایی را در بر می‌گیرد و تلاش دارد تصویری جامع و مبتنی بر داده از وضعیت هویت در ایران امروز ارائه دهد.

در این پیمایش، ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله هویت ملی، هویت دینی، هویت محله‌ای، هویت قومی و هویت جهان‌وطنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

همچنین داده‌های حاصل از این پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی و اجتماعی نظیر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، محل سکونت، وضعیت اقتصادی، الگوی مصرف رسانه‌ای و میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان قابل تحلیل، تفکیک و مقایسه خواهد بود.