حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برپایی آیین‌های سوگواری در روزهای پایانی دهه اول محرم، از برگزاری اجتماع بزرگ و مردمی «یوم‌الحسین (ع)» در عصر عاشورا خبر داد و این مراسم را نقطه عطف عزاداری‌های سنتی و منسجم مردم شهیدپرور اصفهان توصیف کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه این حرکت عظیم مذهبی برای پنجمین سال متوالی به همت این اداره کل برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: اجتماع «یوم‌الحسین (ع)» اکنون به یک سنت پایدار در تقویم مذهبی اصفهان تبدیل شده و امسال نیز با حضور حداکثری و منسجم هیئت‌های مذهبی سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است شهروندان اصفهانی استقبال بسیار خیره‌کننده‌ای از این مراسم دارند و این حضور میلیونی، نمادی از زنده بودن آرمان‌های حسینی در رگ‌های این شهر است.

وی در خصوص جزئیات این برنامه تشریح کرد: این مراسم معنوی عصر روز عاشورا از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود. در این برنامه، استاد مهدی دانشمند به تبیین آموزه‌های والای عاشورا و بصیرت حسینی می‌پردازد و در ادامه، ذاکران و مداحان اهل‌بیت (ع) از جمله حاج مهدی منصوری، کربلایی مهدی رعنایی، کربلایی امیر برومند، حاج محمد یزدخواستی و کربلایی محمدرضا طالبی در حضور خیل عظیم سوگواران به مرثیه‌سرایی و اقامه عزا خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام فوقی با دعوت از تمامی اقشار مردم برای حضور در این میثاق‌نامه بزرگ عاشورایی، خاطرنشان کرد: استمرار پنج‌ساله این اجتماع با مشارکت مستقیم هیئت‌های مذهبی، نشان از وحدت و همدلی جامعه مذهبی اصفهان دارد و امیدواریم امسال نیز با حضور پرشور مردم، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشته شود.