به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس صبح سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: جنایات آمریکا امروز بیش از گذشته برای مردم، به‌ویژه نسل جوان، ملموس شده است و باید از ظرفیت این مناسبت برای روشنگری و انتقال واقعیت‌ها به جامعه استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیگر دستگاه‌های فرهنگی باید با تشکیل تیمی مشترک، برای معرفی شهدای مرتبط با جنایات آمریکا در استان اقدام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر تهیه تمثال، زندگینامه و مستندات شهدای شاخص را ضروری دانست و گفت: این آثار می‌تواند در قالب دفترچه، نمایشگاه و برنامه‌های فرهنگی در اختیار مردم قرار گیرد.

یزدان‌شناس با اشاره به شهیدان حیدری و شهریاری، شهدای هفتم تیر استان بوشهر، خاطرنشان کرد: معرفی شهدای شاخصی همچون سردار رضایی و تنگسیری نیز باید در برنامه‌های این هفته مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مواکب و مجموعه‌های مردمی برای معرفی این شهدا و برگزاری نشست خبری به‌منظور تشریح برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تأکید کرد.