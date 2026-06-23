به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدانشناس صبح سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: جنایات آمریکا امروز بیش از گذشته برای مردم، بهویژه نسل جوان، ملموس شده است و باید از ظرفیت این مناسبت برای روشنگری و انتقال واقعیتها به جامعه استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و دیگر دستگاههای فرهنگی باید با تشکیل تیمی مشترک، برای معرفی شهدای مرتبط با جنایات آمریکا در استان اقدام کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر تهیه تمثال، زندگینامه و مستندات شهدای شاخص را ضروری دانست و گفت: این آثار میتواند در قالب دفترچه، نمایشگاه و برنامههای فرهنگی در اختیار مردم قرار گیرد.
یزدانشناس با اشاره به شهیدان حیدری و شهریاری، شهدای هفتم تیر استان بوشهر، خاطرنشان کرد: معرفی شهدای شاخصی همچون سردار رضایی و تنگسیری نیز باید در برنامههای این هفته مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها، مواکب و مجموعههای مردمی برای معرفی این شهدا و برگزاری نشست خبری بهمنظور تشریح برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تأکید کرد.
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